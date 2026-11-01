뚜레쥬르, 몽골 진출 10년만에 현지 매장 28개로 확대

AI 핵심 요약beta
- 뚜레쥬르가 31일 몽골 진출 10주년 기념식을 열었다
- 뚜레쥬르는 10년 만에 현지 매장을 28개로 확대했다
- CJ푸드빌은 몽골 사업 확대와 K베이커리 영향력 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 몽골 진출 10년 만에 현지 매장을 28개까지 늘렸다. 뚜레쥬르는 10월 31일 울란바타르에서 현지 마스터 프랜차이즈사 '아티산 LLC'와 진출 10주년 기념식을 열었다고 밝혔다. 2016년 10월 31일 1호점을 연 지 만 10년이 되는 날이다.
10월 말 기준 매장은 28개다. 울란바타르 밖으로도 출점해 지난 7월에는 수도에서 가장 먼 서북부 거점 도시 울란곰에 매장을 열었다. 회사는 성장 동력으로 마스터 프랜차이즈 전략을 꼽았다. CJ푸드빌이 상품 전략과 운영 방침, 표준화 시스템을 설계하고 아티산 LLC가 현지 시장 노하우를 더하는 구조다.
기념식에는 약 300명이 참석해 10년 성과 영상을 보고 장기근속자 등 임직원을 시상한 뒤, 몽골 사업 확대를 포함한 향후 10년의 비전을 공유했다.
CJ푸드빌 관계자는 "앞으로도 양사의 강점을 바탕으로 몽골에서 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 몽골 시장에서 K베이커리 영향력을 확대해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com