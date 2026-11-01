스타벅스, 인기 조각 케이크를 홀케이크로… 4종 출시

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 1일 연말 맞춤 홀케이크 4종을 출시했다
- 신제품은 모찌·밤·얼그레이·티라미수 등 식감을 차별화했다
- 공식 앱에서 예약하면 지정한 날짜에 매장에서 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 연말을 앞두고 홀케이크 4종을 새로 출시했다고 1일 밝혔다. 디저트를 고를 때 맛뿐 아니라 식감을 중시하는 경향을 반영해 크레이프, 모찌, 캔디드 넛츠 등으로 식감을 차별화했다.
신제품은 '모찌 품은 바스크 치즈 케이크', '보늬밤 몽블랑 치즈 케이크', '진한 얼 그레이 카라멜 넛츠 케이크', '티라미수 크레이프 케이크'다. 매장에서 호응을 얻은 조각 케이크를 홀케이크로 확대한 것이 특징이다. '모찌 품은 바스크 치즈 케이크'는 지난 6월 출시 후 40만개 이상 팔린 '모찌 쏙 바스크 치즈 케이크'의 홀케이크 버전이다. '보늬밤 몽블랑 치즈 케이크'는 지난 9월 말 가을 프로모션 시즌에 나온 '몽블랑 치즈 케이크'를 홀케이크로 만들었다.
4종 모두 스타벅스 공식 앱의 홀케이크 예약 서비스로 주문한 뒤 지정한 날짜에 원하는 매장에서 받을 수 있다.
스타벅스 관계자는 "고객들이 취향에 따라 다양한 맛과 식감을 즐길 수 있도록 각기 다른 매력의 홀케이크를 준비했다"고 말했다.
fineview@newspim.com