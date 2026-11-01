李대통령, 2일 시정연설…820조9000억 예산 설득

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 2일 국회에서 2027년도 예산안 시정연설을 한다
- 이 대통령은 예산안 편성 방향을 설명하고 국회의 조속한 처리를 당부한다
- 정부 예산안은 820조9000억원으로 역대 최대 규모로 편성됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 이재명 대통령이 내년도 예산안 시정연설을 할 예정이라고 1일 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론공지를 통해 "이 대통령의 '2027년도 예산안 시정연설'은 2일"이라고 밝혔다.
이 대통령은 정부가 제출한 2027년도 예산안의 편성 방향과 주요 내용을 설명하고, 국회에 조속한 심의와 처리를 당부할 것으로 보인다.
앞서 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안은 총지출 기준 820조9000억원이다. 올해 본예산(727조9000억원)보다 12.8%(92조원) 증가했다. 이는 역대 최대 규모이자 역대 최고 증가율이다.
예산안에는 미래 성장동력 확보와 민생 안정, 지방 주도 성장 등을 위한 재정 투자가 담겼다. 특히 162조원 규모의 미래대응기금 신설이 주요 쟁점으로 꼽히는데, 이 대통령은 주요 사업의 추진 필요성과 재정 투자의 기대 효과를 설명하며 예산안에 대한 이해와 협조를 구할 것으로 보인다.
pcjay@newspim.com