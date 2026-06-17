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"서울시 기동카·정부 K패스 통합 혜택 확대"…'기후동행카드 플러스' 출시

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  • 서울시가 17일 기후동행카드와 K패스를 통합한 기후동행카드 플러스를 출시했다.
  • 월 6만2000원 미만은 환급형, 이상은 무제한 정액형이 적용됐다.
  • 기존 이용자는 전환이 필요하고, 할인·환급은 서울 시민에게만 제공됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이용 패턴 따라 환급형·정액형 자동 적용
서울시내 6만2000·광역형 10만원에 이용
월 6만2000원 미만 사용 환급 최대 53.3%

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시 '기후동행카드'와 정부 '모두의 카드(K-패스)'를 통합한 새로운 교통카드 '기후동행카드 플러스'가 출시된다. 서울시는 비슷한 목적과 기능을 가진 두 제도를 하나로 통합한 서비스로 시민들의 혼란을 줄이고, 불필요한 행정적 낭비를 최소화하는 등 효율적인 운영이 가능할 것으로 보고 있다.

기후동행카드는 2024년 1월 출시된 무제한 대중교통 정기권으로, 서울 시민 필수품으로 자리 잡았다. 정부도 올해 1월 기후동행카드와 유사한 정액형 교통비 지원 제도인 모두의 카드를 내놓았다.

기후동행카드 플러스는 기존 두 제도의 혜택을 결합한 서비스로, 이용자의 교통비 규모와 이용 패턴에 따라 환급형과 정액형 방식이 자동으로 적용된다.

기후동행카드 플러스 카드 [사진=서울시]

17일 서울시에 따르면 기후동행카드 플러스는 월 대중교통 이용금액이 6만2000원 미만일 경우 모두의 카드 방식이 적용돼 이용금액의 20%를 기본 환급받고, 청년·청소년·다자녀 가구·저소득층 등은 최대 53.3%까지 환급해 준다.

월 이용금액이 6만2000원 이상인 경우, 기존 기후동행카드와 동일하게 추가 부담 없이 서울 시내 대중교통을 자유롭게 이용할 수 있다.

무엇보다 광역버스·광역철도 등 요금 수준이 약 3000원대인 광역교통수단을 자주 이용하는 시민들을 위해서는 월 10만원 '플러스 정액권'을 운영할 예정이다.

기후동행카드 플러스 [자료=서울시]

또 기후동행카드 플러스 이용자에게는 서울공공자전거 따릉이 할인과 서울달, 서울식물원, 서울대공원 등 기존 기후동행카드 이용자에게 제공되던 서울시 문화·여가시설 할인 혜택도 그대로 유지된다.

청년 할인 대상도 K-패스 누리집 인증을 거쳐 만 35~39세 청년과 제대군인(만 42세 이하)까지 확대하는 방안을 검토 중이다.

기존 기후동행카드는 7월 31일까지 충전할 수 있으며, 충전된 금액은 사용 기한이 종료되는 8월 29일까지 이용할 수 있다. 따라서 기후동행카드 이용자는 '기후동행카드 플러스'를 새로 발급받아야 한다. 현재 모두의 카드를 이용 중인 시민은 별도로 추가 발급받을 필요 없이 플러스 카드를 이용할 수 있다.

다만 기존 기후동행카드가 거주지와 관계없이 누구나 이용할 수 있었던 것과 달리, 기후동행카드 플러스의 할인·환급 혜택은 서울 시민에게만 제공된다.

기후동행카드 플러스 [자료=서울시]

기후동행카드의 고유가 대응 정책인 '3만원 페이백'은 6월 충전분까지 적용되며, 해당 신청은 현재 진행 중이다. 서울시는 시민들이 보다 효과적으로 교통비를 절감할 수 있도록 7월 이후 '기후동행카드 플러스'로 전환해 줄 것을 당부했다.

신규 카드는 21개 카드사에서 신청하거나 모바일 앱 다운로드, 편의점 선불카드 구매 등의 방식으로 발급받아 카드사 누리집·K패스 누리집에 카드번호 등을 추가로 등록한 후 이용해야 한다. 모바일카드는 모바일 티머니 앱에서 7월 1일부터 발행·이용이 가능하다.

서울시는 기후동행카드 이용자 불편을 최소화하기 위해 120다산콜센터 안내를 비롯한 서울 지하철 주요 환승역에서 카드 발급·전환 지원 서비스를 제공하는 방안도 검토하고 있다.

기후동행카드 단기권은 기존과 동일하게 유지되며, '기후동행카드 플러스' 청소년 권종 출시 전까지는 한시적으로 청소년 인증이 완료된 기후동행카드 이용자에게 단기권을 할인된 가격으로 제공할 계획이다.

여장권 교통실장은 "기후동행카드는 시민들의 교통비 부담을 덜고 탄소배출을 줄이는 건 물론, 대한민국 대중교통 정책의 새로운 기준을 제시한 서울시의 대표 정책"이라고 말했다.

이어 "기후동행카드 플러스를 통해 기존 혜택은 그대로 유지하면서 전국 단위 이용과 환급 혜택까지 더해 시민들이 더욱 편리하고 경제적으로 대중교통을 이용할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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