기후동행카드·일회용 승차권, 17일부터 해외 신용카드로 구매 가능

서울 지하철서 해외발행 카드 결제 가능

BTS 컴백공연 앞두고 외국인 결제 개선

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 앞으로 서울을 방문하는 외국인들은 현금이 없어도 해외 발행 신용카드나 간편결제로 기후동행카드(단기권)와 일회용 승차권을 구매·충전할 수 있게 된다.

서울시는 오는 17일부터 서울 시내 1~8호선, 273개 역사에 비치된 신형 교통카드 발매기(440개)에서 해외발급(비자, 마스터 등) 신용카드와 체크카드 결제가 가능해진다고 16일 밝혔다. 카카오페이나 네이버페이 등 간편결제도 이용할 수 있다.

17일부터 서울 시내 1~8호선, 273개 역사에 비치된 신형 교통카드 발매기에서 해외발급 신용카드와 체크카드 결제가 가능해진다. [뉴스핌DB]

시는 21일 광화문광장에서 열리는 'BTS 컴백공연'을 앞두고 해외 신용카드 결제시스템을 선제적으로 도입했다. 이번 서비스 개선은 그간 외국인 관광객들이 역사 내 발매기 앞에서 현금이 없어 당황하거나 환전처를 찾아 헤매던 불편을 근본적으로 해소하기 위해 추진됐다.

해외 발행 카드 결제는 기후동행카드 구매와 단기권(1·2·3·5·7일권) 충전에 우선 적용되고, 30일권 적용은 외국인의 수요를 고려해 추후 검토할 계획이다. 일회용 승차권은 17일 첫차부터 즉시 구매·이용할 수 있다. 해외 발행 신용·체크카드로 구매·충전 시 평균 3.7%의 서비스이용료가 부과된다.

해외 발행 신용카드 결제기능 추가를 위해 시는 해외카드 매입사인 하나카드㈜와 티머니㈜, 나이스정보통신㈜, 서울교통공사 등과 긴밀하게 협력해 결제·정산 등 시스템을 적극적으로 개선했다고 덧붙였다.

한편 시와 티머니는 서비스 첫날인 17일과 광화문광장 'BTS 컴백공연' 전날, 당일인 20~21일에 외국인 관광객이 많은 서울역, 홍대입구역, 명동역사 내 홍보부스를 설치·운영한다. 부스에서는 기후동행카드 현장 구매·충전 안내, 외국어 홍보물 배포 등을 통해 외국인 관광객의 혼잡을 최소화한다는 계획이다.

이외에도 해외 인플루언서와 틱톡, 인스타그램 영상을 통해 외국인 관광객들에게 기후동행카드 편의성과 장점도 알린다.

여장권 교통실장은 "누적 충전 1800만 건을 돌파한 기후동행카드는 서울을 대표하는 '텐밀리언셀러 정책'"이라며 "앞으로도 서비스 개선을 통해 외국인 관광객의 대중교통 이용 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com