아이나비시스템즈, AI 물류 최적화 기술 공개…디지털 유통물류대전 참가

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배송 경로·적재 효율 분석하는 AI 솔루션 선봬…물류 비용 절감 지원

차량관제·정밀지도 기술 공개…로봇 배송 등 미래 물류 시장 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 팅크웨어의 모빌리티 맵 플랫폼 개발 자회사 아이나비시스템즈는 오는 10일부터 서울 코엑스에서 열리는 'STK 2026 디지털 유통물류대전'에 참가해 인공지능(AI) 기반 물류 최적화 솔루션과 지도·위치 데이터 기술을 선보인다고 5일 밝혔다.

디지털 유통물류대전은 AI와 로봇 기술 발전에 따른 최신 물류 솔루션과 유통 산업 트렌드를 소개하는 국내 최대 규모 전시회다. 아이나비시스템즈는 물류·유통 산업의 운영 효율을 높일 수 있는 AI 솔루션과 위치 데이터 기반 기술을 집중 소개할 계획이다.

전시에서는 AI 물류 경로 최적화 솔루션과 적재 최적화 AI 솔루션이 공개된다. AI 물류 경로 최적화 솔루션은 배송지와 차량, 운행 조건 등 다양한 변수를 분석해 효율적인 배송 경로를 제안하는 기술이다. 실제 운행 환경을 반영해 물류 비용 절감과 운영 효율 향상에 초점을 맞췄다.

적재 최적화 AI 솔루션은 정해진 배송 경로 내에서 적재량 변화로 발생하는 추가 비용 문제를 해결하기 위해 개발됐다. AI가 적재 순서와 차량 활용 가능성을 분석해 별도 차량 투입을 최소화하는 운영 방안을 제시한다.

글로벌 차량관제 플랫폼 지오탭(Geotab)도 함께 소개된다. 아이나비시스템즈는 차량 위치 정보뿐 아니라 차량 상태 데이터까지 통합 관리할 수 있는 서비스를 선보이며 사고 예방과 예방정비, 총소유비용(TCO) 절감 등 활용 사례를 공개할 예정이다.

이와 함께 지도 데이터 플랫폼 서비스 iMPS와 자율주행 로봇 배송을 위한 정밀 지도 기술도 전시한다. 아이나비시스템즈는 AI와 로봇 기술 확산에 따라 지도·위치 데이터가 물류 산업의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다며 관련 사업 확대에 나설 방침이라고 밝혔다.

syu@newspim.com