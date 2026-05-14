팅크웨어, '아이나비 보상판매 이벤트' 진행

AI 핵심 요약beta
- 팅크웨어는 14일 기존 기기 반납 시 최대 77% 할인 보상판매를 진행했다.
- 블랙박스·내비게이션 전 제품을 대상으로 다양한 용량·구성 패키지를 할인 판매했다.
- 지도 업데이트 종료 예정 단말 보유자에게는 내비게이션을 추가 할인한 특별 보상판매를 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 팅크웨어는 14일부터 27일까지 기존 블랙박스나 내비게이션을 반납하면 최신 아이나비 제품을 최대 77% 할인된 가격에 구매할 수 있는 보상판매 행사를 진행한다.
자사 및 타사 제품 모두 대상이다. 블랙박스는 기본 패키지와 커넥티드 패키지로 나뉜다. 기본 패키지는 단말기와 GPS, 출장 장착권으로 구성되고 커넥티드 패키지는 단말기와 커넥티드 모듈·유심, 출장 장착권이 포함된다.
내비게이션 제품 중 LS2000은 16GB 18만9000원, 32GB 20만9000원이며, MX는 64GB 21만9000원, IAN-10은 16GB 11만9000원이다. 블랙박스 제품은 FXD9000이 32GB 14만9000원, 64GB 16만9000원이고, VX3000은 32GB 18만9000원, 64GB 20만9000원이다. QXD9000mini는 32GB 23만9000원, 64GB 25만9000원이다. 커넥티드 프로 플러스 패키지는 32GB 29만9000원, 64GB 31만9000원이다.
지도 업데이트 종료 예정 단말 사용자를 위한 특별 보상판매도 함께 운영한다. 대상 고객은 LS2000을 16GB 17만 9000원, 32GB 18만9000원에 구매할 수 있다. MX는 20만9000원, IAN-10은 9만9000원에 구매 가능하다.
자세한 내용은 아이나비 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yuniya@newspim.com