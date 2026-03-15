서울시, 중구 화재 피해 외국인 관광객 89명 임시숙소 지원

24개국 대사관과 안전 체계 가동

숙박비·치료 지원, 요구사항 관리

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시와 중구는 전날 발생한 중구 소재 복합건물 화재로 피해를 입은 외국인 관광객 등 숙박객들을 대상으로 현장 지원과 긴급 보호 조치를 시행하고 있다고 15일 밝혔다. 화재가 발생한 건물에는 게스트하우스(3층·6층)와 호스텔(7층) 등 숙박시설 2곳이 운영 중이다.

서울시는 중구와 협력해 해당 숙박업소의 당일 예약자 140명 전원 명단을 확인하고, 이 가운데 자체적으로 타 숙소로 이동했거나 출국한 48명을 제외한 총 89명에 대해 임시숙소와 임시대피소를 제공했다. 이 중 3명은 병원으로 이송해 치료 중이다.

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우선 서울시와 중구는 어젯밤부터 통역 가능한 인력을 투입하고 병물 아리수와 비상식량 세트, 간식 등 식음료와 구호 물품을 제공해 피해 숙박객들의 불편을 최소화하기 위한 긴급 지원도 실시하고 있다. 현재까지 신원이 확인된 외국인 관광객 72명에 대해서는 24개국 대사관에 상황을 전달하고 안전과 편의를 위한 지원 체계를 가동 중이다.

시는 피해 관광객들이 체류에 어려움을 겪지 않도록 임시 숙박 지원도 마련했다. 구호 재원을 활용해 숙박비를 지원하고, 추가적으로 필요한 사항에 대해서도 자치구와 협력해 우선 조치 후 시 차원의 지원을 이어갈 예정이다.

임시숙소 3곳에는 '시·구 합동 현장 안내소'도 설치하고 직원과 통역 인력을 배치해 관광객들의 문의와 요청 사항을 듣고 지원하고 있다.

또 화재 현장 인근에 안내소를 설치·운영하고 있으며, 이날 오후 3시부터 여권·객실번호 확인 등을 통해 대상자를 확인한 뒤 물품 보관 장소에서 물품 확인, 사진 촬영, 인수증 작성 등의 절차를 거쳐 개인 물품 반환을 진행하고 있다고 시는 덧붙였다.

한편 화재로 인해 병원으로 이송된 환자 3명은 현재까지 치료를 받고 있으며, 일본 국적 환자 2명과 중국 국적 환자 1명으로 파악됐다. 시는 병원과 협력해 환자 상태를 지속적으로 확인하고 필요한 지원을 이어갈 계획이다.

한병용 재난안전실장은 "갑작스러운 화재로 피해를 입은 관광객과 숙박객들이 낯선 환경에서 불편을 겪지 않도록 현장 지원과 긴급 보호 조치를 이어가고 있다"며 "피해 관광객들이 체류 기간 동안 필요한 지원을 받을 수 있도록 자치구·관계기관과 협력해 끝까지 지원하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com