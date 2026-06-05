'국회의원' 한동훈, 첫 등원서 복귀 소회…"12월 3일 돌아가도 같은 선택"

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"시민의 힘으로 국회 돌아와…국민 먼저 생각할 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 5일 국회를 방문해 "2024년 12월 3일 밤 이곳에서 내렸던 결단으로 정치적 형극의 길을 걸었지만, 다시 그때로 돌아가도 같은 길을 걸을 것"이라며 "오늘 시민의 힘으로 이곳에 돌아왔다"고 밝혔다.

한 의원은 이날 국회 본관 정문 계단 앞에서 "북갑 국회의원 한동훈"이라며 "재작년 12월 3일 밤, 바로 이곳에 있었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 당선인이 5일 오후 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 기자회견에 앞서 본청을 바라보고 있다. 2026.06.05 jk31@newspim.com

그는 "그날 제가 대민 국민으로서 국힘의 당대표로서 했던 결단과 행동으로 저는 그 이후 정치적인 형극의 길을 걸었다"며 "그렇지만 다시 그때로 돌아간다고 해도 저는 같은 길을 걸었을 것"이라고 강조했다.

이어 "지역을 발전시키고 보수를 재건하고 권력의 폭주를 막으라는 시민의 강력한 바람을 성실한 의정활동으로 실천하겠다"며 "동료 시민을 섬기고 동료 의원들의 말을 경청하겠다"고 했다. 그러면서 "국민을 먼저 생각하는 의정활동을 하겠다"고 덧붙였다.

복당 절차에 대해서는 "부당하게 제명된 첫날 돌아간다고 말했다"면서도 "구체적인 절차를 고민할 단계는 아닌 것 같다"고 말했다.

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