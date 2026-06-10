과천시, K-패스·기후동행카드 이용자 대상 월 3만원 환급

AI 핵심 요약beta
- 경기 과천시는 10일 K-패스·기후동행카드 이용자에 월 3만 원 교통비 환급을 시행한다고 밝혔다.
- K-패스는 4월부터 9월까지 별도 신청 없이 매월 최대 3만2000원을 추가 환급한다.
- 기후동행카드는 4~6월 30일권 만기 사용 후 8월31일까지 신청 시 월 3만 원을 환급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지속되는 고물가와 유류비 상승으로 인한 시민들의 교통비 부담을 덜고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 'K-패스'(모두의 카드)와 '기후동행카드' 이용자를 대상으로 월 3만 원 상당의 교통비 환급 지원을 시행한다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 지원은 전국 단위 대중교통 환급 서비스인 'K-패스'와 수도권 통합 정기권인 '기후동행카드' 이용자를 대상으로 추진하는 맞춤형 교통 복지 정책이다.
먼저 'K-패스' 이용자는 별도의 신청 없이 4월부터 9월까지 6개월간 3만 원 반값 패스 적용으로 매월 최대 3만2000원의 교통비를 추가로 환급받을 수 있다.
'기후동행카드' 이용자는 신청이 필요하다. 과천시민이 4월부터 6월까지 기후동행카드 30일권을 충전해 만기 사용하면 카드 종류와 권종에 관계없이 월 3만 원을 환급받을 수 있다.
환급 신청은 오는 8월 31일까지 '티머니 카드&페이' 누리집을 통해 가능하다. 이후 신청자에 대한 확인 절차를 거쳐 환급금은 6월 말부터 9월까지 순차적으로 지급될 예정이다.
신계용 과천시장은 "이번 교통비 지원이 시민들의 경제적 부담을 덜고 대중교통 이용 활성화에도 도움이 되길 바란다"라며 "특히 기후동행카드 이용자는 신청 기간 내 반드시 환급을 신청해 혜택받으시길 바란다"라고 말했다.
한편 K-패스와 기후동행카드 환급 지원에 대한 자세한 사항은 각각 K-패스 누리집과 서울시 누리집을 통해 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com