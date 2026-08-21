홍민기 전 여자친구 A씨, 추가 폭로 중단…"법정에서 제대로 처벌받게 할 것"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍민기의 데이트 폭력과 임신중절 종용 의혹을 제기한 전 여자친구 A씨가 추가 폭로를 중단하고 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

A씨는 20일 SNS를 통해 "다들 걱정해주셔서 감사하다"며 "이제 개인 인스타에서 그분 관련 내용은 올리지 않을 예정이다. 고소하고 법정에서 제대로 처벌받게 할 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍민기. [사진=홍민기 SNS] 2026.08.21 moonddo00@newspim.com

이와 함께 A씨는 앞서 자신의 주장을 뒷받침하는 근거라며 공개했던 초음파 사진과 산부인과 진료 관련 서류, 신체에 멍이 든 모습이 담긴 사진 등을 모두 삭제했다.

앞서 A씨는 지난 19일 법무법인을 통해 홍민기에게 보낸 내용증명을 공개하며 폭로를 시작했다. A씨는 홍민기와 교제하는 과정에서 폭행과 협박 등 데이트 폭력을 당했다고 주장했다.

이에 홍민기 소속사 페이블컴퍼니는 A씨와 교제한 사실은 인정하면서도 "사실관계와 다른 내용이 다수 포함돼 있다"며 관련 의혹을 부인했다. 오히려 결별 이후 A씨가 홍민기와 가족에게 반복적으로 접근했다며 스토킹 및 명예훼손 등에 대한 법적 대응을 예고했다.

A씨는 곧바로 "스토킹은 사실이 아니다"라고 재반박했다. 이어 홍민기와 교제 중 임신했으며 임신중절을 종용받아 홀로 수술했다고 추가 주장하면서 초음파 사진과 산부인과 관련 서류 등을 공개했다.

홍민기 측은 20일 2차 입장문을 내고 이 역시 부인했다. 소속사는 A씨가 임신 테스트기를 보여준 적이 없으며, 홍민기가 임신중절을 종용한 사실도 없다고 주장했다.

특히 A씨가 수술을 받았다고 주장한 지난 7월 13일 A씨가 홍민기에게 자전거를 타러 가자고 제안하고 직접 자전거를 타는 영상을 보냈다며 관련 자료를 확보하고 있다고 밝혔다.

소속사는 "더 이상 상대방의 허위 주장에 반박을 반복하는 방식으로 대응하지 않겠다"며 확보한 자료를 토대로 민·형사상 법적 절차를 진행하겠다고 밝혔다.

A씨 역시 추가 폭로를 멈추고 고소하겠다는 뜻을 밝히면서, 양측의 공방은 향후 법적 절차를 통해 이어질 전망이다.

moonddo00@newspim.com