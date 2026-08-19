배우 홍민기, 데이트 폭력 의혹…"소주병 던지고 폭행·협박"

AI 핵심 요약beta
- 인플루언서 A씨가 19일 홍민기 폭력 의혹을 폭로했다.
- A씨는 소주병 투척과 협박, 폭행을 주장했다.
- 홍민기 소속사는 곧 공식입장을 내겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍민기가 데이트 폭력 및 협박 의혹에 휩싸였다.
19일 인플루언서 A씨는 자신의 SNS를 통해 법무법인을 대리인으로 선임한 사실을 알리며 홍민기를 상대로 한 법적 대응을 예고하는 내용증명 문서를 공개했다.
공개된 내용증명에 따르면 A씨는 지난 7월 28일 법무법인을 선임해 홍민기에게 '불법 범죄 행위에 대한 법적 조치 예고 통보'라는 제목의 문서를 발송했다.
A씨는 해당 문서에서 홍민기가 "길거리에서 소주병을 고소인을 향해 던져 깨뜨리는 등 위험한 물건을 투척해 공포감과 심각한 정신적 충격을 주었다"고 주장했다.
또 "바람을 피우는 것으로 의심하며 40여 통의 전화를 걸고 '둘 다 죽이려고 했다'고 협박했다"며 "어깨를 강하게 때리고 밀치며 목을 쥐어 잡는 등 폭행을 가했다"고 주장했다.
A씨는 홍민기의 사진과 소속사 SNS 계정을 함께 태그한 뒤 "앞 스토리 이분 얘기 맞다"고 덧붙이며 해당 폭로의 대상이 홍민기임을 밝혔다.
이에 대해 홍민기의 소속사 페이블컴퍼니 측은 "곧 공식입장을 낼 예정"이라고 밝혔다.
한편 홍민기는 티빙 오리지널 '스터디그룹', KBS2 '은애하는 도적님아', ENA '닥터 섬보이' 등에 출연했다.
moonddo00@newspim.com