홍민기 측, 데이트 폭력 의혹 반박…"사실과 다른 주장, 법적 조치 진행"

AI 핵심 요약beta
- 배우 홍민기 측이 19일 데이트 폭력 의혹을 반박했다
- 소속사는 A 씨의 반복 연락과 접근이 있었다고 주장했다
- 명예훼손과 스토킹 혐의로 법적 대응하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 데이트 폭력 의혹에 휩싸인 배우 홍민기 측이 상대방 A 씨의 주장을 반박하고 법적 대응을 예고했다.
소속사 페이블 컴퍼니는 19일 공식입장을 통해 "홍민기와 관련한 일로 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 된 점 송구스럽게 생각한다"며 "홍민기는 그동안 사적인 관계에서 비롯된 일이었기 때문에, 상대방(이하 A 씨)과의 관계가 원만하게 정리되기를 바라면서 공개적인 대응이나 법적 조치를 최대한 자제해 왔다"고 밝혔다.
이어 "그러나 A 씨는 개인 SNS 계정을 통해 배우에게 발송한 내용증명과 관련 게시물을 공개했다"며 "해당 내용에는 당사가 파악한 사실관계와 다른 주장이 다수 포함되어 있다, 이에 당사와 배우는 더 이상의 오해와 피해를 막기 위해 확인된 사실관계를 말씀드린다"고 했다.
소속사에 따르면 홍민기는 A 씨와 지난 4월부터 교제했으나 A 씨가 전 연인과 연락하고 있음을 알게 됐다. 이에 "홍민기는 두 사람 사이의 무너진 신뢰가 회복되지 않을 것이라 판단, 연인으로서 관계를 지속할 의사가 없음을 수차례 명확하게 밝혔다"고 설명했다.
이어 "그럼에도 A 씨는 홍민기에게 다시 만나줄 것을 요구하며 지속해서 연락해 왔다"며 홍민기의 집과 홍민기 가족의 집까지 찾아왔다고 주장했다.
또한 "A 씨는 홍민기에게 대중의 평가와 이미지가 중요하다는 점을 악용해 사실과 다른 내용을 외부에 공개하겠다는 취지로 지속해서 압박했다"며 "홍민기에게 전화를 걸어 '진실이고 뭐고 그냥 고소하는 거야', '(오빠가) 욕한 적 없는데 진실은 중요하지 않아' 등과 같은 발언들도 서슴지 않았다"고 했다.
소속사는 "그럼에도 홍민기가 자신을 만나주지 않자 A 씨는 급기야 사실과 다른 주장들이 담긴 내용증명 발송해 왔고, SNS에 내용증명은 물론 반려견 폭행, 팬들과의 관계 기만 등 사실이 아닌 자극적인 주장들을 업로드해 배우의 명예를 심각하게 훼손했다"고 밝혔다.
이어 "배우의 의사에 반해 반복되어 온 연락과 접근 행위에 대해서는 스토킹 관련 법적 조치를, 사실과 다른 내용을 공개·유포해 배우의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 명예훼손을 비롯한 민·형사상 필요한 모든 조치를 진행할 계획"이라고 강조했다.
그러면서 "아직 확인되지 않은 내용에 대한 무분별한 추측이나 사실과 다른 내용의 확대·재생산은 자제해 주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.
앞서 이날 오전 인플루언서 A 씨는 자신의 SNS에 페이블컴퍼니에 보낸 내용증명을 찍은 사진을 공개했다.
공개된 내용증명은 7월 28일에 작성된 것으로, '불법 범죄 행위에 대한 법적 조치 예고 통보'라는 제목이 적혀있다. 내용 증명에는 '길거리에서 고소인(A 씨)을 향해 소주병을 던져 깨뜨렸다' '소리를 지르고 손으로 위임인(A 씨)의 어깨를 강하게 때리고 밀치며 목을 쥐어 잡는 등 폭행했다' 등의 내용이 담겼다.
한편 홍민기는 티빙 오리지널 '스터디그룹', KBS2 '은애하는 도적님아', ENA '닥터 섬보이' 등에 출연했다. 연내 공개 예정인 티빙 드라마 '스터디그룹2'에도 출연할 예정이다.
moonddo00@newspim.com