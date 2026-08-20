홍민기 전 연인, 데이트 폭력 의혹 재반박…"스토킹 아니다"

임신·중절 과정 둘러싼 주장도 제기

홍민기 측 "사실과 다른 내용, 법적 대응

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 홍민기가 전 여자친구 A씨가 제기한 데이트 폭력 의혹을 부인한 가운데, A씨가 홍민기 측의 입장을 재차 반박했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 홍민기. [사진=페이블컴퍼니] 2026.08.19 moonddo00@newspim.com

20일 A씨의 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 A씨는 19일 장문의 글을 올리고 "제가 집 앞에 찾아가는 행위(스토킹)를 했다는 것과 다시 만나줄 것을 요구했다는 말은 사실이 아니다"라며 "최소한의 사과를 요구했을 뿐인데 이런 식으로 사람을 찍어 누르는 2차 가해는 옳지 않다"고 주장했다.

A씨는 홍민기와 교제하는 동안 여러 차례 다툼이 있었으며 이 과정에서 언어폭력을 당했다고 주장했다. 홍민기가 정신적인 어려움을 겪고 있다는 사실을 알고 있었기 때문에 연인으로서 상황이 나아지기를 기다렸다고도 했다. 홍민기 측이 언급한 전 연인과의 연락 역시 사실이 아니라고 반박했다.

A씨는 지난 7월 홍민기와 교제 중 임신 사실을 알게 됐다고 주장했다. 평소 규칙적이던 생리가 2주가량 늦어지면서 홍민기에게 임신 가능성에 대한 불안감을 여러 차례 알렸지만, 홍민기는 임신테스트기로 직접 확인해 보라는 취지로 답했다고 설명했다.

이후 지난 7월 11~12일께 홍민기의 집에서 임신테스트기 양성 반응을 확인했다고 밝혔다. A씨는 이를 홍민기에게 알린 뒤 그가 집으로 돌아왔으며, 이 과정에서 홍민기가 자신에게 소리를 지르는 등 예상하지 못한 반응을 보여 정신적인 충격을 받았다고 주장했다.

A씨는 이후 혼자 산부인과를 찾아 임신중절 수술을 받았다고도 밝혔다. 수술 뒤 몸이 회복될 때까지 책임져 달라는 취지로 요구했지만 홍민기가 이별을 요구하고 연락을 끊었다는 게 A씨의 주장이다.

홍민기의 집을 찾아간 사실에 대해서도 해명했다. A씨는 임신과 임신중절 과정을 겪으며 의지할 곳이 없는 상황에서 홍민기의 집을 찾아갔다며 "당신 어머니께 임신 때문에 너무 힘들다고 토로한 것이 스토킹이냐"고 반박했다.

그러면서 자신은 아직 대학교 1학년생이며 개강을 앞둔 상황에서 임신중단에 따른 후유증을 겪고 있다고 주장했다. 이어 더 이상 합의를 진행하지 않고 변호인을 통해 소송으로 대응하겠다는 뜻을 밝혔다.

앞서 A씨는 지난 19일 SNS에 홍민기와 소속사 페이블컴퍼니 측에 보낸 내용증명 사진을 공개하며 데이트 폭력 의혹을 제기했다.

공개된 내용증명에는 홍민기가 길거리에서 A씨를 향해 소주병을 던져 깨뜨리고, 다툼 과정에서 A씨의 어깨를 때리거나 밀치고 목을 잡는 등의 폭행을 했다는 주장이 담겼다.

이에 홍민기 소속사 페이블컴퍼니는 관련 의혹을 부인했다. 소속사는 홍민기가 연인 관계를 지속할 의사가 없다는 뜻을 여러 차례 명확히 밝혔지만 A씨가 다시 만나줄 것을 요구하며 지속적으로 연락했고, 홍민기의 집과 가족이 거주하는 곳까지 찾아왔다고 주장했다.

또 A씨가 대중의 평가와 이미지가 중요한 배우라는 점을 이용해 사실과 다른 내용을 외부에 공개하겠다는 취지로 압박해왔다고 밝혔다. A씨가 SNS를 통해 제기한 반려견 폭행과 팬들과의 관계 기만 등의 주장 역시 사실이 아니라고 반박했다.

소속사는 "배우의 의사에 반해 반복돼 온 연락과 접근 행위에 대해서는 스토킹 관련 법적 조치를, 사실과 다른 내용을 공개·유포해 배우의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 명예훼손을 비롯한 민·형사상 필요한 모든 조치를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

한편 2002년생인 홍민기는 2023년 U+모바일tv 오리지널 '밤이 되었습니다'를 통해 데뷔했다. 이후 tvN '사랑은 외나무다리에서', 티빙 '스터디그룹', MBC '바니와 오빠들' 등에 출연했다.

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