인사처, 서무 단순·반복 업무 자동화…출장 67건 중 51건 자동 처리

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 출장비 정산과 교육시간 관리 등 공직사회의 단순·반복적인 서무 업무가 자동화된다. 인사혁신처는 출장 정산 시스템을 활용해 일부 부서의 출장 업무 67건 중 51건을 자동 처리하는 등 업무 효율화에 나섰다.

인사혁신처는 서무 담당자의 불필요한 업무를 줄이기 위해 추진한 '서유기(서무들의 유쾌한 반란기)' 프로젝트가 성과를 내고 있다고 20일 밝혔다.

[자료=인사혁신처]

이번 프로젝트는 불필요한 업무 관행을 개선하고 일하는 방식을 효율적으로 전환하기 위한 '인사처, 일하는 방식 혁신 방안'의 일환이다.

가장 큰 변화는 출장비 정산 업무다. 기존에는 직원이 출장을 다녀오면 서무 담당자가 교통비와 숙박비 등 증빙서류를 일일이 취합한 뒤 회계시스템에 입력하고 정산해야 했다.

인사처는 출장자가 직접 증빙자료 입력부터 정산까지 처리할 수 있는 출장 정산 시스템을 도입해 이 같은 절차를 간소화했다. 시스템 활용도를 높이기 위해 담당자가 각 부서를 직접 찾아가 앱 활용법과 실무 요령을 안내하고, 부서별로 '출장 시스템 활용 도우미'를 지정해 설치와 초기 사용도 지원했다.

교육시간과 교육 대상자 관리 업무도 전자인사관리시스템(e-사람)을 활용해 자동화했다. 기존에는 서무 담당자가 관련 내용을 수작업으로 관리해야 했지만 시스템을 활용하면서 단순 반복 업무를 줄일 수 있게 됐다.

인사처는 특히 부서원이 신청한 출장 지출 67건 가운데 51건을 자동화 방식으로 처리한 심사임용과와 재해예방정책담당관을 포상하고 직원들을 격려할 예정이다.

현장 직원들도 업무 부담 감소를 체감하고 있다. 조민아 법무감사혁신담당관 주무관은 "일하는 방식을 혁신하려는 시도가 여러 번 있었지만 실제 업무 처리 방식이 획기적으로 개선됐다"며 "서무의 단순·반복 업무가 줄어 업무 추진이 수월해졌다"고 말했다.

하지수 정부인사디지털추진담당관 주무관도 "출장 정산 앱으로 수작업으로 처리하던 출장비 업무가 자동화됐다"며 "정책 업무의 전문성을 쌓을 수 있는 시간이 확보됐다"고 전했다.

인사처는 앞으로 인공지능(AI)을 활용한 '지능형 업무관리 플랫폼'을 도입해 실시간 문서 공동 편집 기능을 활용하는 등 단순 문서 취합 업무도 줄여나갈 방침이다.

최동석 인사혁신처장은 "이번 프로젝트는 가장 기초적인 서무 업무부터 일하는 방식을 바꿔나가는 첫걸음"이라며 "출장 앱 등을 다른 부처에도 확산해 공직사회 전체가 불필요한 업무를 덜어내고 직무 전문성을 쌓을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com