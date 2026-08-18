국가공무원 7급 공채 1차 4816명 합격…평균연령 29.1세

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 18일 국가공무원 7급 1차 합격자 4816명을 발표했다.
- 합격자 평균 연령은 29.1세였고 남성이 58.9%를 차지했다.
- 행정직군 3643명, 기술직군 1173명이 합격했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2차 시험 대상 4816명 확정
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제1차 시험에서 총 4816명이 합격했다. 합격자의 평균 연령은 29.1세로 나타났으며 남성 합격자가 전체의 58.9%를 차지했다.
인사혁신처는 18일 '2026년도 국가공무원 7급 공개경쟁채용 제1차 시험' 합격자 4816명을 사이버국가고시센터를 통해 발표했다.
제1차 시험은 공직적격성평가(PSAT)로 치러졌다. 행정직군에서는 3643명, 기술직군에서는 1173명이 각각 합격했다.
주요 모집단위의 합격선을 보면 일부 직렬에서 90점을 넘어서는 등 높은 수준을 보였다. 직렬별로 88.00점, 86.66점, 85.33점 등을 기록했으며 일부 모집단위에서는 93.33점, 92.00점, 91.33점의 합격선이 형성됐다.
합격자의 성별을 보면 남성이 2838명으로 전체의 58.9%를 차지했다. 여성은 1978명으로 41.1%였다.
합격자 평균 연령은 29.1세로 지난해 28.8세보다 0.3세 높아졌다.
연령별로는 20~29세가 3023명으로 전체의 62.8%를 차지해 가장 많았다. 이어 30~39세가 1570명(32.6%), 40~49세 199명(4.1%), 50세 이상 19명(0.4%), 18~19세 5명(0.1%) 순이었다.
인사혁신처는 양성평등채용목표제 등을 적용해 5개 모집 단위에서 28명의 추가 합격자도 결정했다. 양성평등채용목표제는 어느 한쪽 성별의 합격자가 선발예정인원의 일정 비율에 미달할 경우 일정 범위에서 해당 성별 응시자를 추가 합격시키는 제도다.
이외에도 지방인재 채용목표제를 통해 7개 모집 단위에서 240명이 추가합격했다. 지방인재채용목표제는 지방인재가 합격 예정 인원의 30%에 미달할 경우, 지방인재를 추가 합격시키는 제도다.
제1차 시험 합격자는 앞으로 제2차 전문과목 시험 등 후속 전형을 거치게 된다. 구체적인 합격자 명단과 향후 시험 일정 등은 국가공무원 채용시스템에서 확인할 수 있다.
abc123@newspim.com