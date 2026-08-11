의대 입시 문제 유출 논란 인도, 이번엔 공무원 시험 부정 의혹...시위대·경찰 충돌

AI 핵심 요약beta
- 인도 자르칸드주 란치서 11일 공무원 시험 부정 의혹 시위가 벌어졌다.
- 시위대는 제도 개편과 CBI 조사를 요구했고 경찰과 충돌했다.
- 최근 의대 입시 유출 뒤 시험 비리 논란이 청년 불만을 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경찰 "일부 시위대 폭력적, 짧은 시간 동안 최소한의 강경 조치 취한 것"
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 의대 입학시험 문제 유출 사건으로 몸살을 앓았던 인도에서 이번에는 공무원 시험 부정 의혹 규탄 시위가 벌어졌다.
11일(현지 시각) 로이터 통신과 블룸버그 통신 등에 따르면, 인도 동부 자르칸드주 주도 란치에서 전날 학생 등 수천 명이 공무원 시험 부정 의혹을 제기하며 시위를 벌였다.
이들은 자르칸드주 공무원 시험 제도를 전면 개편할 것과 인도 중앙수사국(CBI)이 이번 의혹을 직접 조사할 것을 요구했다.
경찰 바리케이드를 넘은 시위대는 손팻말과 인도 국기를 흔들면서 주의회로 향했고, 이 과정에서 경찰과 충돌했다.
경찰은 시위대를 향해 최루탄과 물대포를 쏘고, 곤봉을 사용하기도 했다. 경찰 측은 일부 시위대가 폭력적으로 변해 가벼운 무력을 사용할 수밖에 없었다고 해명했다.
파나스 라나 란치 경찰청장은 "그들은 단지 학생들"이라며 "아주 짧은 시간 동안 최소한의 강경 조치를 취했을 뿐"이라고 인도 ANI 통신에 말했다.
UPI는 경찰과 시위대 양측에서 모두 부상자가 발생했다고 전했다.
이번 시위는 지난달 25일부터 시작됐다. 자르칸드주 공무원 채용 과정에서 채점 오류 등 부정 행위가 있었다는 의혹이 제기된 것이 발단이었다.
자르칸드 주정부는 부정 의혹이 제기된 일부 시험을 취소하는 등 시위대의 요구 사항을 대부분 수용했다며, 추가 협상을 할 수 있다는 입장을 밝혔다.
인도에서 상대적으로 빈곤한 지역으로 꼽히는 자르칸드주에서 공무원은 취업 준비생들 사이에서 인기가 높은 직업이다.
한편, 인도에서는 최근 시험 비리 의혹이 잇달아 불거지며 청년층의 불만이 고조되고 있다.
지난 5월 인도 전국 약 220만 명이 응시한 의대 입시 문제가 유출된 뒤 Z세대(1995~2007년생) 온라인 단체의 대규모 시위가 수도 뉴델리를 중심으로 두 달 가까이 벌어졌고, 결국 다르멘드라 프라단 교육부 장관이 사퇴했다.
프라단 전 장관은 모디 총리가 집권한 지 12년 만에 대규모 시위로 사퇴한 첫 사례가 됐으며, 이로 인해 일각에서는 2024년부터 3연임 중인 모디 총리가 임기 중 가장 큰 정치적 도전에 직면했다는 평가도 나왔다.
모디 총리는 의대 입시 문제 유출 사건이 발생한 이후 두 달 만에 처음으로 지난달 말 입장을 밝히기도 했다.
모디 총리는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 대국민 영상 메시지에서 "(의대 입학) 시험 제도는 신뢰할 수 있어야 하고 투명해야 한다. 기술을 최대한 활용해야 한다"며 의대 입학 시험 제도를 전면 개편하겠다는 입장을 밝혔다.
hongwoori84@newspim.com