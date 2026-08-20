메디톡스 계열 뉴메코 '뉴럭스', 파나마 품목허가 획득

AI 핵심 요약beta
- 뉴메코가 20일 뉴럭스의 파나마 품목허가를 받았다.
- 뉴메코는 중남미 5개국 허가를 확보했다.
- 메디톡스 현지 유통망으로 시장 확대에 나섰다.
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글로벌 10개국 허가 확보…신흥시장 공략 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스 계열사 뉴메코가 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스(NEWLUX)'의 파나마 품목허가를 획득하며 중남미 시장 공략을 확대한다.
뉴메코는 파나마 의약품관리국(DNFD)으로부터 뉴럭스의 품목허가를 획득했다고 20일 밝혔다.
이번 허가로 뉴메코는 페루와 볼리비아, 도미니카공화국, 엘살바도르에 이어 파나마까지 중남미 5개국에서 뉴럭스의 품목허가를 확보했다.
뉴메코는 파나마 시장에서 메디톡스의 기존 현지 유통망을 활용할 계획이다. 메디톡스의 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신(수출명 뉴로녹스)'을 10년 이상 현지에서 판매해온 파트너사와 협력을 이어간다.
뉴메코는 메디톡신이 파나마 시장에서 구축한 유통 네트워크와 사업 경험을 활용해 뉴럭스의 시장 진입과 판매 확대를 추진할 방침이다.
뉴메코 관계자는 "중남미는 K-에스테틱 성장세가 뚜렷한 시장"이라며 "메디톡스가 축적해온 글로벌 사업 역량과 네트워크를 활용해 뉴럭스의 브랜드 입지를 강화할 것"이라고 말했다.
뉴럭스는 뉴메코가 메디톡스로부터 톡신 후보물질을 기술이전 받아 개발한 보툴리눔 톡신 제제다. 원액 생산 과정에서 동물유래성분을 배제하고 화학물질 처리 과정을 줄이는 공정을 적용했다.
뉴럭스는 이번 파나마 허가를 포함해 중남미와 아시아, 유럽 등 총 10개국에서 품목허가를 획득했다.
sykim@newspim.com