KB자산운용, 제이엘케이 지분 5.09%→6.56%…단순투자 목적

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37만6819주 추가 확보

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이는 2대주주인 KB자산운용이 보유 지분율을 6.56%로 확대했다고 6일 밝혔다.

최근 공시된 주식 등의 대량보유상황보고서에 따르면 KB자산운용의 제이엘케이 보유 주식은 기존 130만9845주에서 168만6664주로 37만6819주 늘었다. 지분율은 5.09%에서 6.56%로 1.47%포인트 상승했다.

제이엘케이 로고 [사진=제이엘케이]

KB자산운용은 지난 6월 제이엘케이 지분 5.09%를 확보한 이후 보유 주식을 추가로 늘렸다. 이번 지분 보유 목적은 '단순투자'로 공시됐다.

제이엘케이는 미국과 일본을 중심으로 뇌졸중 의료 AI 사업화를 추진하고 있다.

미국에서는 뇌졸중 AI 솔루션 7개의 미국 식품의약국(FDA) 인허가를 바탕으로 현지 의료기관 도입과 보험 보상 전략을 추진한다.

일본에서도 뇌영상 AI 솔루션 7개의 인허가를 확보하고 현지 의료기기 판매사들과 협력해 판매·유통망을 구축하고 있다. 병원 네트워크를 갖춘 의료기기 판매사 5곳과 계약을 완료했으며, 현지 의료기관을 대상으로 제품 공급과 도입 확대를 추진 중이다.

제이엘케이는 미국에서는 병원 도입과 보험 보상에, 일본에서는 현지 유통망을 활용한 의료기관 공급 확대에 집중해 글로벌 사업 성과를 높일 방침이다.

제이엘케이 관계자는 "미국과 일본을 중심으로 의료 AI 사업화와 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다"며 "확보한 인허가와 현지 사업 기반을 실제 의료기관 도입과 상용화 성과로 연결해 기업가치와 주주가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com