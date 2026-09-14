제이엘케이, 156억 규모 국책과제 참여…뇌졸중 '에이전틱 AI' 개발

AI 핵심 요약beta
- 제이엘케이가 14일 156억 규모 연구에 참여했다.
- 급성 뇌졸중용 에이전틱 AI 플랫폼을 개발한다.
- 지역 의료현장 진료지원 체계 구축이 목표다.
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의료영상 AI와 임상 AI 연계…2030년까지 개발
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이가 약 156억원 규모의 국가 연구개발 사업에 참여해 에이전틱 AI(Agentic AI) 기반 지역필수의료 뇌졸중 플랫폼 개발에 나선다.
제이엘케이는 보건복지부가 추진하는 '2026년도 한국형 ARPA-H 프로젝트'의 '에이전틱 AI 오케스트레이션 기반 적응형 지역필수의료 뇌졸중 플랫폼 개발' 과제에 공동연구개발기관으로 참여한다고 14일 밝혔다.
이번 과제는 한양대학교산학협력단이 주관하고 제이엘케이 등 7개 공동연구개발기관이 참여한다. 연구는 오는 2030년 12월까지 진행된다.
연구진은 급성 뇌졸중 임상 에이전틱 AI와 의료영상 AI를 연계·통합하는 소프트웨어를 개발한다. 이를 기반으로 한국형 헬스케어 에이전틱 AI 오케스트레이션 플랫폼 '체인(CHAIN)'을 구축할 계획이다.
제이엘케이는 자체 뇌졸중 의료영상 AI 기술을 기반으로 임상 에이전틱 AI와 의료영상 AI의 연계·통합 기술 개발을 담당한다. CT와 MRI 등 뇌영상 분석 기술을 급성 뇌졸중 진료 과정과 연결해 지역 의료현장에서 활용할 수 있는 AI 기반 진료지원 체계를 구축한다는 목표다.
이번 과제에서는 환자의 임상정보와 의료영상 등을 종합적으로 활용해 급성 뇌졸중 환자의 진단부터 치료, 전원 등 진료 과정 전반의 의사결정을 지원하는 기술을 개발한다.
제이엘케이는 이번 연구를 통해 의료영상 분석 중심의 뇌졸중 AI 기술을 진료 과정 전반을 지원하는 에이전틱 AI 영역으로 확대할 계획이다.
제이엘케이 관계자는 "이번 한국형 ARPA-H 프로젝트를 통해 축적해 온 뇌졸중 의료영상 AI 기술을 에이전틱 AI와 결합해 지역 의료현장에서 활용할 수 있는 뇌졸중 진료지원 체계를 구축하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com