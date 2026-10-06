불닭 이어 국물라면으로…삼양식품, '삼양1963' 일본 출시

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1963년 출시 제품 현대적으로 재해석…우지 유탕 방식 36년 만에 복원

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼양식품이 프리미엄 라면 '삼양1963'을 이달 일본에서 정식 출시한다고 6일 밝혔다. 지난 8월 미국 출시에 이어 해외 시장 확대에 나서는 것이다.

삼양식품은 2일 일본 도쿄 아카사카에서 현지 미디어 18개 매체 22명을 대상으로 제품 발표 및 시식 행사를 열었다. 홍범준 삼양재팬 법인장과 마케팅 담당자가 브랜드 스토리와 일본 출시 계획을 소개했으며, 참석자들은 제품 조리와 시식, 사진 촬영 등에 참여했다.

홍범준 삼양재팬 법인장이 '삼양1963' 제품 발표 및 시식 행사에서 발표하고 있다. [사진=삼양식품 제공]

현지 미디어 관계자들은 시식 후 적절한 매운맛과 쫄깃한 면의 식감, 깊은 국물 맛에 긍정적인 반응을 보였다. 우지 유탕 방식 적용 배경과 기존 라면과의 차별점, 일본 시장 출시 계획 등에 대해 질문했다.

삼양1963은 1963년 국내 최초로 출시된 삼양라면의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 제품이다. 1989년 이후 36년 만에 우지 유탕 방식을 되살려 면의 고소한 풍미를 살렸다. 일본 시장 특성을 고려해 소고기와 닭고기, 마늘, 대파 등 다양한 원재료의 엑기스로 진하고 풍부한 국물 맛을 구현했다.

삼양식품은 일본 출시 이후 현지 소비자를 대상으로 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획이다.

홍범준 삼양재팬 법인장은 "삼양1963은 삼양식품의 시작부터 60여 년간 이어온 라면 헤리티지를 담은 제품으로, 일본 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다고 자신한다"며 "일본 소비자들에게 불닭과는 또 다른 삼양식품의 맛과 브랜드 가치를 전하고, 다양한 제품으로 현지 소비자와의 접점을 지속 넓혀가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com