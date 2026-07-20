메디톡스, 의료진 학술교육 프로그램 'MAP' 출범

AI 핵심 요약beta
- 메디톡스는 20일 신규 통합 학술교육 MAP 첫 세미나를 개최했다
- 행사에서 홍기웅 원장이 뉴라미스 필러 특성과 중안부·팔자주름 시술을 라이브로 시연했다
- 메디톡스는 웨비나·포럼 등 MAP 교육을 본격 확대해 의료진 역량 강화에 나선다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 신규 통합 학술교육 프로그램 'MAP(Medytox Academy of Precision)'의 첫 행사인 'MAP Institute CORE Live Seminar'를 개최했다고 20일 밝혔다.
MAP은 메디톡스가 의료진을 대상으로 운영하는 통합 학술교육 프로그램이다. 교육 목적과 의료진의 숙련도에 맞춰 다양한 형태의 학술 행사를 진행하는 것이 특징이다.
이번에 열린 'MAP Institute CORE Live Seminar'는 메디톡스 제품에 대한 이해를 높이고 기본 시술 역량을 강화하는 데 초점을 맞춘 프로그램으로, 국내 의료진 30여 명이 참석했다.
행사에서는 샘스킨성형외과의원 홍기웅 원장이 히알루론산(HA) 필러 '뉴라미스' 시리즈의 물성학적 특성을 소개하고 '뉴라미스 딥 리도카인'과 '뉴라미스 볼륨 리도카인'을 활용한 중안부 및 팔자주름 시술을 라이브 데모 형식으로 진행했다.
홍 원장은 시술 과정에서 안전하고 효과적인 시술 전략과 부작용 예방 노하우를 공유했다. 그는 "'뉴라미스'는 다수의 임상 데이터를 통해 효능과 안전성을 입증한 제품으로, 시술 목적과 부위에 맞춰 다양한 제품을 선택할 수 있어 임상 현장에서 폭넓게 활용되고 있다"고 말했다.
메디톡스는 이번 행사를 시작으로 MAP 프로그램을 본격 운영할 계획이다. 향후 웨비나와 포럼, 심포지엄 등 다양한 형태의 학술교육을 통해 제품과 시술 분야에 대한 교육을 확대한다는 방침이다.
메디톡스 관계자는 "의료 현장에서 실질적인 도움이 되는 교육을 제공하고 올바른 시술 문화를 정착시키기 위해 단계별·목적별 교육 과정을 체계화한 MAP을 선보였다"며 "다양한 학술교육 프로그램을 지속적으로 운영해 의료진의 역량 강화에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com