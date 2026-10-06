CJ온스타일, 비템포 티켓 단독 판매…6일 오후 8시 시작

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12월 킨텍스서 사흘간 진행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 스포츠 페스티벌 '비템포 코리아 X F45'의 얼리버드 티켓을 6일 오후 8시 모바일 라이브 방송을 시작으로 오는 11일까지 단독 판매한다고 6일 밝혔다.

행사는 킨텍스와 피트니스 브랜드 F45가 공동 주최한다. 12월 25일부터 27일까지 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 열리며, 약 2만2000㎡ 실내 공간에 스포츠 체험과 전시·공연을 결합한다.

CJ온스타일이 '비템포 코리아 X F45' 티켓을 단독 판매한다. [사진=CJ온스타일]

프로그램에는 실내 러닝 레이스 '비템포 150 런', 고강도 기능성 운동 '비템포 180 X 피크 500', 야간 러닝이 포함된다. 공연과 요가·명상, 운동 후 회복 프로그램도 마련된다.

6일 방송에는 그룹 위너의 이승훈이 출연해 바이크·스키·로잉 기구를 활용한 운동 대결에 참여할 예정이다. CJ온스타일은 방송에서 행사 주요 프로그램을 소개한다.

방송 중 총 1000만원 상당의 경품 이벤트도 진행한다. 티켓 구매 인증 고객에게 애프터파티 티켓과 이어폰, 텀블러, 스포츠 용품 등을 증정한다.

행사 참가자에게는 전용 가방과 웰컴키트, 프로그램별 완주 패치·메달·배번호표·반다나 등을 제공한다.

kji01@newspim.com