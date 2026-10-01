CJ온스타일, 크리에이터 커머스 축제 입장권 판매

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일이 1일 CCFK 입장권을 앱에서 판매했다.
- 행사는 22일부터 24일까지 서울 코엑스 더플라츠홀에서 열린다.
- 100여개 브랜드와 크리에이터 협업·체험 행사가 마련됐다.
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100여개 브랜드 참여
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 크리에이터와 브랜드의 협업·판매를 다루는 행사인 '크리에이터 커머스 페스티벌 코리아(CCFK)' 입장권을 자사 모바일 앱에서 판매한다고 1일 밝혔다.
행사는 오는 22일부터 24일까지 서울 코엑스 2층 더플라츠홀에서 열린다. 입장권은 1일권 1만원으로 날짜별로 구매할 수 있다. 지난달 30일 마감한 사전 등록에는 수천명이 신청했다.
현장에는 다이슨·브레빌·휘슬러 등 국내외 100여개 브랜드가 참여한다. 방문객은 상품을 체험하고, 크리에이터는 자신의 콘텐츠와 팬덤에 맞는 상품을 발굴할 수 있다.
유튜브·메타·틱톡 등 주요 플랫폼은 콘텐츠와 커머스를 결합하는 방식 등을 소개한다. 크리에이터 주언규는 콘텐츠 사업화 방법을, 이사배는 브랜드 사업가로 성장한 경험을, 잇섭은 콘텐츠와 팬덤을 키워온 과정을 공유한다.
CJ온스타일의 크리에이터·브랜드 비즈니스 플랫폼 '온트너'를 활용한 어필리에이트 체험도 마련된다. 관심 상품을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 추천하고 실제 판매 성과에 따라 수익을 얻는 방식이다. 공동구매 상품과 크리에이터 협업 숏폼을 소개하는 공간, 브랜드 체험존 등도 운영한다.
행사에서 만난 크리에이터와 브랜드는 이후에도 온트너를 통해 공동구매·어필리에이트·모바일 라이브 커머스 등 후속 협업을 이어갈 수 있다.
운영 시간은 오는 22~23일 오전 10시부터 오후 7시까지, 오는 24일 오전 10시부터 오후 6시까지다. 세부 프로그램은 CJ온스타일 모바일 앱 내 기획전에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com