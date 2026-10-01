한국제지, 영화 '인턴'에 '밀크 그린·실크' 복사지 협찬

AI 핵심 요약beta
- 한국제지가 1일 영화 인턴에 복사용지를 협찬했다.
- 밀크 그린과 실크가 사무공간·업무 장면에 쓰였다.
- 한국제지는 문화예술 협업으로 브랜드를 알리겠다고 했다.
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영화·문화예술 콘텐츠 협업으로 소비자 접점 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 종합제지기업 한국제지가 최민식·한소희 주연 영화 '인턴'에 자사 복사용지를 협찬했다.
1일 한국제지에 따르면 지난달 16일 개봉한 영화 '인턴'의 사무공간과 업무 장면에 친환경 재생 복사지 '밀크 그린(miilk green)'과 고급 복사지 '실크(siilk)'가 활용됐다. 영화 '인턴'은 패션기업을 배경으로 다양한 세대와 직급의 구성원이 함께 일하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.
한국제지는 실제 업무환경을 배경으로 하는 영화 특성을 활용해 사무공간에서 사용되는 자사 제품을 자연스럽게 노출했다는 설명이다.
'밀크 그린'은 폐지를 40% 이상 사용한 재생 복사용지로 환경표지 인증을 받은 제품이다. '실크'는 한국제지의 복사지 브랜드 '밀크(miilk)'의 스페셜 라인으로, 회사는 광택과 질감 및 인쇄 품질을 강화한 제품이라고 설명했다.
한국제지는 영화와 문화예술 콘텐츠를 활용한 제품 협업을 이어가고 있다. 지난해 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다' 제작 과정에서도 촬영 장소와 자사 제품을 협찬했다.
한국제지 관계자는 "영화라는 대중적인 콘텐츠를 통해 소비자들이 일상에서 사용하는 복사용지를 보다 친근하게 접할 수 있는 기회가 됐다"며 "앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 한국제지 제품의 활용성과 브랜드 가치를 자연스럽게 알릴 수 있는 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com