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'이건희 컬렉션 해외 순회전' 영국박물관에서 개막… 갈라 디너에는 앤 공주도 참석

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  • 이재용 회장이 1일 런던서 이건희전 개막을 알렸다
  • 영국박물관서 42년만에 한국 미술 특별전이 열렸다
  • 국보·보물 포함 100여점으로 한국 예술을 소개했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지난해 11월 워싱턴D.C., 올 3월 시카고에 이어 세 번째
겸재 정선의 '인왕제색도', 김홍도의 '추성부도', 백남순의 '낙원' 등 100여 작품
한국 문화·예술의 오랜 역사와 독창성 세계에 알려

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = '이건희 컬렉션 해외 순회전'의 세 번째 특별전이 1일(현지시각) 영국 런던의 영국박물관에서 개막했다. 

'한국: 2000년 창의의 여정(Korea: 2000 years of Creativity)'이라는 제목으로 열리는 이번 전시회는 이건희 컬렉션을 중심으로 한국 문화와 예술의 오랜 역사와 독창성을 유럽에 소개하는 대규모 전시회이다. 

영국박물관에서 한국 미술 특별전이 열리는 것은 지난 1984년 '한국의 보물: 5천년의 미술' 이후 처음이다.  

이재용(왼쪽) 삼성전자 회장이 지난 30일(현지시각) 영국 런던 영국박물관 입구에서 '이건희 컬렉션 해외 순회전' 갈라 디너 행사를 찾은 영국의 앤 공주를 맞이하고 있다. 존 힐리 영국 재무장관과 조지 오스본 영국박물관 이사회 의장, 앤 공주의 남편 티머시 로런스 경(왼쪽부터)도 함께 했다. [사진=삼성전자 제공]

삼성 측은 "이번 전시는 작년과 올해 초 미국 워싱턴D.C.와 시카고에 이어 세계적인 문화도시 영국 런던으로 무대를 옮겨 이건희 컬렉션을 통해 한국 문화의 깊이와 예술적 가치를 세계에 알린다는 데 의미가 있다"고 밝혔다. 

이어 "이번 특별전은 국립중앙박물관과 국립현대미술관, 영국박물관이 공동 기획했다"며 "2021년 고(故) 이건희 삼성 선대회장 유족이 국가에 기증한 2만3000여 점의 이건희 컬렉션 가운데 주요 작품들이 전시된다"고 했다.

전시장은 '부와 권력 : 초기 철기시대에서 통일신라까지' '지혜의 아름다움 : 고려' '배움과 즐거움 : 조선' '현대' 등 4개의 주제별로 나뉘어 있었다. 

이번 전시회에는 국보 10건과 보물 13건을 포함해 모두 100여건의 작품이 출품됐다. 

미국 순회전에서 관람객들의 주목을 받았던 겸재 정선의 '인왕제색도' 를 비롯해 김홍도의 '추성부도', 백남순의 '낙원' 등 주요 작품들이 관람객을 만난다.

또한 대구 비산동 청동기 일괄과 전(傳) 덕산 청동방울 일괄, '까치와 호랑이', 이중섭의 '묶인 사람들' 등 이전 전시회에서 공개되지 않았던 작품들도 새롭게 선보인다. 

김상아 영국박물관 한국관 큐레이터는 "이번 전시회는 대영박물관에서 42년만에 열리는 특별전이라 감회가 새롭다"며 "한국 대중문화가 인기를 얻는 시점에 한국의 창의성과 저력이 어디에서 오는지 2000년이 넘는 시간 속에서 잘 설명할 수 있도록 준비했다"고 말했다. 

제시카 해리슨홀 아시아관 총괄은 "2000년이 넘는 시간 동안 한국인들이 보여준 뛰어난 개성과 창의성을 살펴볼 수 있는 귀중한 기회"라며 "유럽에선 한국을 더 깊이 이해하고 싶어하는 열망이 커지고 있다"고 했다.

이건희 컬렉션은 미국과 유럽의 주요 도시에서 관람객들과 만나며 한국 문화의 가치와 역사적 의미를 세계에 알리고 국격을 높이는 데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

지난해 11월 미 워싱턴D.C.에서 시작된 첫 해외 전시회에는 약 8 명이 방문해 최근 10년간 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 열린 특별전 가운데 가장 많은 관람객을 기록했다. 올해 3~7월 시카고 전시에는 워싱턴D.C.보다 40% 이상 늘어난 약 11만5000명이 전시장을 찾았다. 미국의 두 도시에서만 19만5000명이 한국 미술의 오랜 역사와 예술적 가치를 음미했다. 

이재용 삼성전자 회장이 지난 30일(현지시각) 영국 런던 영국박물관에서 열린 '이건희 컬렉션 해외 순회전' 갈라 디너에 참석한 6·25 참전용사 피터 풀러브씨와 대화를 나누고 있다. [사진=삼성전자 제공]

한편 전날 열린 갈라 디너 행사에는 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등이 참석했다. 

행사장은 건물 정문에서부터 외부인을 철저히 차단한 채 명단이 확인된 참석자만 입장을 허용했다.

홍라희 명예관장은 외손자인 이부진 사장의 아들 임동현씨와 팔짱을 낀 채 행사장에 들어갔다. 이서현 사장이 그 뒤를 따랐다.

영국 왕실에서는 찰스 3세 국왕의 동생인 앤 공주가 참석해 특별전 개막을 축하했다. 이 회장은 앤 공주 차량이 박물관 앞에 도착하자 계단을 내려가 기다리며 앤 공주를 맞았다. 앤 공주 옆에는 남편인 티머시 로런스 경과 존 힐리 영국 재무장관, 조지 오스본 영국박물관 이사장도 보였다. 일행은 나란히 계단을 오르며 박물관 건물로 입장했다.

영국 측에서는 또 정계에서 카니슈카 나라얀 인공지능(AI) 장관, 에드 데이비 자유 민주당 대표 겸 한영의원친선협회 의장, 벤 스펜서 한영의원친선협회 부의장 등이 참석했다.  

크리스토프 푸케 ASML 최고경영자(CEO)와 카이 베크만 머크(Merck) CEO, 안드레아스 페허 ZEISS CEO, 패트릭 반데나멜레 imec CEO 등 삼성전자와 반도체 분야에서 협력하고 있는 글로벌 파트너들도 함께 했다.

이 회장은 인사말을 통해 "저희 가족은 여러 세대에 걸쳐 예술과 문화는 보존하고 함께 나눠야 한다는 원칙을 지켜왔다"며 "이번 전시가 2000년에 걸친 한국의 창의성과 문화유산을 이해하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다. 

이 회장은 이날 갈라 행사에 참석한 마이크 로씨 등 6·25전쟁 참전용사 3명에게 존경과 감사의 마음도 전했다.

오스본 영국박물관 이사회 의장은 "인류 공통의 문화유산에 기여한 이건희 선대회장과 가족들의 헌신은 과거를 이해하는 데 큰 도움이 되며 나아가 미래를 내다보는 나침반이 되어줄 것"이라고 말했다.

나라얀 AI 장관은 "한국의 예술과 문화는 전 세계에서 사랑받고 있다"며 "이번 전시는 영국 시민들이 한국의 뛰어난 예술적 유산을 접할 수 있는 기회가 될 것"이라고 했다.

김흥종 주영한국대사는 "K-컬처가 세계적으로 주목받는 시기에 2000년 한국 역사를 담은 작품들을 전시하게 돼 더욱 뜻깊다"고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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日 도쿄 35일 연속 비 관광 흔들 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 도쿄에 35일 연속 비가 내리면서 1886년 기상 관측 시작 이후 최장 기록을 갈아치웠다. 9월 한 달 내내 비가 관측된 것도 사상 처음이다. 기록적인 장마가 아닌 가을철 장기 강수에 태풍까지 겹치면서 농산물 가격과 관광, 교통, 주거·생활 서비스 등 도쿄 시민들의 일상과 경제활동에도 영향을 미치고 있다. 일본 기상청 등에 따르면 도쿄 도심에서는 지난 8월 27일부터 9월 30일까지 35일 연속 강수가 관측됐다. 종전 최장 기록은 2019년 6월 27일부터 7월 29일까지 33일이었다. 특히 올해 9월은 도쿄에서 하루도 빠짐없이 비가 관측됐다. 9월 강수량은 30일 오전 기준 692.5㎜로 평년의 3배를 넘었으며, 1958년 이후 9월 강수량 기록도 경신했다. 연간 누적 강수량 역시 9월 말 기준 2000㎜를 넘어 평년 연간 강수량인 1598.2㎜를 이미 크게 웃돌았다. 일조량 부족도 심각했다. 도쿄의 9월 일조시간은 45.8시간에 그쳐 평년의 약 40% 수준으로, 1988년에 이어 관측 사상 두 번째로 적은 수준이 될 전망이다. 하루 일조시간이 5시간을 넘은 날도 3일에 불과했다. 비가 오는 도쿄 거리를 걷고 있는 여성 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 가을비 전선 장기 정체...잇단 태풍도 영향 기록적인 장기 강수의 가장 직접적인 원인은 일본 열도 부근에 가을비 전선이 장기간 머문 데 있다. 여기에 태풍 24호와 25호, 26호가 잇따라 일본 주변으로 접근하면서 비구름이 반복적으로 유입됐다. 일본 기상청도 9월 중·하순 동·서일본 태평양 연안의 많은 비가 가을비 전선과 태풍의 영향을 받았다고 설명하고 있다. 특히 태풍과 전선이 결합하면서 강수량이 크게 늘었다. 도쿄 도심뿐 아니라 수도권과 인근 지역에서도 기록적인 강수가 나타났고, 지바현 등에서는 앞선 태풍으로 침수와 도로 단절 등의 피해가 발생했다. 장기 강수의 배경에는 엘니뇨 현상도 자리하고 있다. 일본 기상청은 올해 봄부터 엘니뇨 현상이 발생한 것으로 보고 있으며, 7월에는 태평양 적도 동부의 해수면 온도가 평년보다 2.5도 높은 수준을 기록해 역대급 강도의 엘니뇨 가운데 하나로 분석했다. 기상청은 올해 여름의 태풍 활동이 활발했던 배경에도 엘니뇨가 일부 작용한 것으로 보고 있다. 다만 도쿄의 35일 연속 강수를 엘니뇨 하나의 결과로 단정하기는 어렵고, 이번 장기 강수 자체는 가을비 전선과 태풍 등의 복합적인 영향으로 보는 것이 적절하다고 설명했다. ◆ 채소값 상승...일조량 부족이 농작물에도 부담 장기 강수와 일조량 부족은 농업에도 부담으로 작용하고 있다. 일본에서는 장마·폭우와 일조 부족이 겹치면서 채소의 생육과 수확량에 영향을 줄 가능성이 제기됐다. 특히 도쿄를 포함한 수도권의 식탁 물가에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다. 실제로 일본 농림수산성은 9월 채소 가격 전망에서 오이와 토마토 가격이 평년보다 높은 수준에서 움직일 것으로 예상했다. 도쿄 중앙도매시장에 공급되는 채소 가운데 배추와 시금치, 토란 등은 평년보다 출하량이 적을 것으로 전망됐다. 일본 언론에서는 장기 강수로 인한 농작물 피해가 잎채소 등의 가격 상승으로 이어지고 있다는 현장 사례도 전했다. 장기적으로는 비가 그친 뒤에도 농산물 공급량과 가격에 영향을 줄 가능성이 있다. 장기간 계속된 비로 배추 등 채소값 상승 [사진=NHK 캡처] ◆ 코인세탁소·주택수리업체는 '특수'...관광·외식업은 부담 생활 서비스업에서는 업종별로 희비가 엇갈리고 있다. 빨래를 밖에 널기 어려워지면서 도쿄의 코인세탁소에는 이용객이 몰렸다. 일본 방송사 취재에 따르면 도쿄 인근의 한 코인세탁소는 9월 매출이 지난해 같은 달보다 약 1.5배 늘었다. 반면 야외 관광과 레저 활동에는 악재가 되고 있다. 도쿄뿐 아니라 인근 관광지에서도 방문객 감소가 나타났고, 가을철 관광 성수기를 앞둔 음식점과 관광 관련 업종에서는 장기간 계속되는 비가 부담으로 작용하고 있다. 주택 관리·수리업체에는 반대로 주문이 몰리고 있다. 장기간 이어진 비로 주택 누수 피해가 늘면서 한 업체의 누수 수리 의뢰가 지난해보다 5배 이상 증가했고, 비가 계속 내리면서 실제 수리 작업 자체가 지연되는 사례도 나타났다. 우산 등 우천 관련 상품의 수요도 예상보다 크게 늘었다. 도쿄의 한 드럭스토어에서는 장기화된 비 때문에 매장 입구에 비치한 우산 비닐봉투가 예상보다 빠르게 소진되는 등 관련 수요가 평소보다 높아진 것으로 전해졌다. ◆ 교통·재난 위험도 커져...10월에도 태풍 변수 문제는 장기 강수로 이미 지반이 약해진 상황에서 추가적인 폭우가 발생할 경우 피해가 커질 수 있다는 점이다. 26호 태풍이 일본 남쪽 해상에서 북동진하면서 이즈제도와 간토 지역에 다시 영향을 미치고 있다. 특히 앞선 태풍으로 피해를 입은 지역에서는 추가 침수와 토사 재해에 대한 경계가 높아졌다. 다만 장기간 계속된 비도 10월 들어 끝이 보이고 있다. 일본 기상 관련 기관들은 10월 1일부터 고기압의 영향으로 도쿄를 비롯한 간토 지역의 날씨가 점차 회복될 것으로 전망했다. 주말에는 오랜만에 맑은 날씨가 나타날 가능성이 있다고 전했다. 장기 강수로 우산 등 우천 관련 상품 수요도 크게 늘었다. [사진=뉴스핌DB] goldendog@newspim.com 2026-10-01 08:27

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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