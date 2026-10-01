경북도의회 1일 15일간 일정 정례회 돌입...행정사무감사 계획 등 처리

AI 핵심 요약beta
- 경북도의회가 1일 15일간 정례회를 열었다.
- 도정질문·결산승인·행감계획안 등을 처리한다.
- 김희수 의장은 재정개편 재검토를 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'경북대구행정통합특별위원회' 구성 결의안...지방교부세 등 전면 재검토 건의안 상정
김희수 의장 "지방교부세·지방교육교부금 개편 전면 재검토 촉구"
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회가 1일 본회의장에서 개회식을 시작으로 15일간 일정의 제366회 제1차 정례회에 들어갔다. 이달 15일까지 이어지는 정례회에서 경북도의회는 도정 질문과 2025 회계연도 결산 승인, 2026년도 행정사무감사 계획 승인 및 각종 민생 조례안 등을 처리할 예정이다.
회기 첫날인 1일 제1차 본회의에서 허지훈, 우영봉, 황재철 의원이, 이튿날인 2일 제2차 본회의에서는 김재준, 최태림, 손희권의원이 도정 질문에 나서 도정과 교육 행정 전반에 걸쳐 현안 사항과 문제점을 지적하고 정책 대안과 함께 현장의 목소리를 전달할 계획이다.
또 제1차 본회의에서 대구ㆍ경북 행정 통합과 관련한 현안 대응을 위해 '경북대구행정통합특별위원회' 구성 결의안과 위원 선임의 건을 처리한다.
도의회는 또 최근 정부가 발표한 미래대응기금 신설과 지방교부세ㆍ지방교육재정교부금 개편에 대한 전면 재검토를 촉구하는 건의안을 상정할 예정이다.
회기 마지막 날인 15일 도의회는 제3차 본회의를 속개하고 5분 자유발언을 시작으로 경북도와 도 교육청의 2025 회계연도 결산 및 예비비 지출 승인의 건, 2026년도 행정사무감사 계획서 승인의 건, 각종 조례안 등을 처리하고 폐회할 계획이다.
김희수 의장은 개회사를 통해 "정부의 미래대응기금 신설과 지방교부세ㆍ지방교육재정교부금 개편은 지방 자치의 근간을 흔들고 지방 재정 자주권을 훼손하는 일방적 개편"이라고 지적하고 "지방자치단체 및 지방의회와 충분한 협의를 거쳐 전면 재검토하고 지방 재정 보완 대책을 마련할 것"을 강하게 촉구했다.
김 의장은 또 대구ㆍ경북 행정 통합과 관련 "도민의 공감과 신뢰를 얻는 일이 무엇보다 중요하다. 충분한 소통을 강조하고, 통합 신공항 건설을 위한 정부의 책임 있는 지원과 명확한 실행 계획을 마련할 것"을 경북도에 주문했다.
김 의장은 "결산 심사 결과가 2027년도 예산안에 반영되도록 하고, 행정사무감사가 불합리한 제도와 관행을 개선하는 계기가 되도록 내실 있는 감사 계획을 마련해 줄 것"을 도의회에 당부했다.
nulcheon@newspim.com