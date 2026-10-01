토스·제주은행, 소상공인 신용대출 협력

AI 핵심 요약beta
- 토스와 제주은행이 1일 소상공인 포용금융 제휴를 맺었다.
- 제주은행은 SCB 기반 신용대출을 토스에 단독 입점했다.
- 양사는 토스 스코어 도입으로 대출 문턱을 낮추기로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스와 제주은행이 개인사업자 대출 접근성을 높이기 위해 손을 잡았다.
양사는 소상공인 포용금융을 위한 전략적 사업제휴 협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 지난 9월 30일 서울 강남구에서 열린 협약식에는 김규하 토스 부대표와 이희수 제주은행장 등이 참석했다.
제주은행은 소상공인 특화 신용평가체계(SCB)를 활용한 신용대출 상품 '성장지수 포용금융 2.0 사장님 신용대출'을 토스 대출 비교 플랫폼에 단독 입점한다. 이 상품은 제주은행이 3월부터 운영해온 'ERP 데이터 기반 대안신용평가 전략모형'에 올해 금융위원회가 도입한 성장지수를 결합한 것이다.
SCB는 매출·업종·상권 등 비금융 정보를 바탕으로 소상공인의 성장성을 평가하는 AI 기반 신용평가 방식이다. 제주은행은 지역은행 중 유일하게 이 체계의 시범 운영에 참여 중이며, SCB를 실제 대출 상품에 적용한 것은 은행권에서 처음이다.
양사는 토스의 신용평가 시스템인 토스 스코어를 제주은행 심사에 단계적으로 도입할 계획이다. 기존 금융 이력만으로는 평가가 어려웠던 소상공인의 대출 문턱을 낮추는 것이 목표다. 결제·금융 서비스 기술 협력과 소상공인 공동 마케팅을 통해 제주 지역경제 활성화도 추진한다.
romeok@newspim.com