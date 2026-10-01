카카오·한국투자증권, 디지털자산 금융서비스 협력

AI 핵심 요약beta
- 카카오그룹과 한국투자증권이 1일 디지털자산 금융서비스를 공동 개발하기로 했다.
- 양사는 투자·송금·정산 협력과 전자지갑 구축에 나서기로 했다.
- 스테이블코인·토큰증권 유통 등으로 협력 범위를 넓히기로 했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오그룹과 한국투자증권은 디지털자산 발행 및 유통 관련 금융서비스를 공동으로 개발하기로 했다고 1일 밝혔다.
두 회사는 투자, 송금, 정산 등 디지털자산 기반 금융서비스 협력 체계를 구축하기로 합의했다. 전자지갑 구축, 스테이블코인·토큰증권 유통, 자산 보관 및 고객 서비스 연계 등이 협력 범위에 포함된다.
한국투자증권은 카카오뱅크와 함께 디지털자산 사업을 추진해왔으며, 이번 협력을 통해 카카오 계열사 전반으로 사업 범위를 확대할 계획이다.
한국투자증권의 자산관리 역량과 카카오그룹의 플랫폼 경쟁력을 결합하는 것이 협력의 핵심이다.
김성환 한국투자증권 사장은 "금융 전문성과 플랫폼 지배력을 결합해 디지털자산 기반 금융서비스의 새로운 가능성을 모색하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 윤호영 카카오뱅크 대표이사 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 태스크포스장은 "양사의 역량을 결합해 고객에게 실질적인 가치를 제공할 수 있는 협력 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.
romeok@newspim.com