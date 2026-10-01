LG CNS, 에이전틱 AI 대비 美 투자사와 기업용 SW 공동투자

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 1일 제너럴 애틀랜틱과 공동투자에 나섰다.
- 양사는 엔터프라이즈 SW·AI 기업을 함께 발굴하기로 했다.
- LG CNS는 SW 확보로 북미·아태 확장을 노린다.
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에이전틱 AI 확산 시대, 기업용 SW 연계 필수적
현신균 사장 "핵심 기반 확보해 AX 역량 결합"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG CNS가 인공지능(AI)이 스스로 판단·실행하는 에이전틱 AI 확산을 대비해 글로벌 투자회사 제너럴 애틀랜틱과 손잡고 엔터프라이즈 소프트웨어(SW)와 AI 분야 기업에 대한 공동투자에 나선다.
기존 IT서비스, AI 전환(AX)에서 안정적인 매출을 내던 LG CNS는 엔터프라이즈 SW 사업을 강화해 사업 포트폴리오를 강화한다는 점에서 의미가 크다. 엔터프라이즈 SW는 대규모 조직의 복잡한 업무를 통합하고 자동화하기 위해 개발된 대형 기업용 소프트웨어 시스템이다.
LG CNS는 지난달 24일(현지시간) 미국 뉴욕의 제너럴 애틀랜틱 본사에서 공동투자 협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 현신균 LG CNS 대표이사 사장과 마틴 에스코바리 제너럴 애틀랜틱 공동 사장 겸 글로벌 성장 자산 총괄 등이 참석했다.
양사는 제조, 금융, 물류, 에너지 등 산업 전반의 핵심 업무를 지원하는 엔터프라이즈 기술 기업을 공동으로 발굴하고 투자할 예정이다. 투자 규모와 조건은 투자 대상 기업이 확정되는 시점에 공개하기로 했다.
LG CNS와 손을 잡은 제너럴 애틀랜틱은 지난 6월 말 기준 운용자산 1300억달러(약 175조원)에 달하는 글로벌 투자회사다. 뉴욕 본사를 포함해 전세계 20개국에 900명 이상의 임직원이 근무하고 있으며 45년 이상 축적한 기술 기업 투자 경험과 글로벌 네트워크, 기업 가치제고 역량 등을 갖추고 있다.
LG CNS는 이번 투자를 통해 기존 IT서비스와 AX 사업에 엔터프라이즈 SW 사업을 추가해 사업 포트폴리오를 다변화할 계획이다. 지적재산권을 보유한 SW 자산을 확보해 라이선스와 구독 기반의 매출을 강화하고, 인수한 기술과 고객 기반을 활용해 북미를 중심으로 아시아·태평양 지역까지 사업을 확대한다는 전략이다.
엔터프라이즈 SW는 에이전틱 AI가 확산하는 시장 상황에서 핵심 기술로 꼽히고 있다. AI가 기업 업무를 이해하고 스스로 판단·실행하기 위해서는 기업의 핵심 업무와 데이터를 관리하고 보안·규제 등의 요건을 충족하는 엔터프라이즈 SW와 연계가 필수적이다.
LG CNS는 이번 공동투자로 확보한 엔터프라이즈 SW를 활용해 북미 시장을 중심으로 아시아·태평양 등의 지역까지 고객 접점을 넓히고, 새로운 사업 기회를 모색할 방침이다.
현 사장은 "기업의 핵심 업무와 데이터를 다루는 엔터프라이즈 SW의 선제적 확보는 미래 성장 기반을 다지는 중요한 모멘텀이 될 것"이라며 "제너럴 애틀랜틱과 함께 미래 핵심 사업 기반을 확보하고, LG CNS의 AX 역량과 결합해 새로운 고객 가치를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com