미래에셋증권, M-STOCK→'MAPS' 전면 개편…AI 투자 플랫폼으로 진화

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 1일 M-STOCK을 MAPS로 개편했다.
- AI 기반 통합 투자 플랫폼으로 자산관리 기능을 강화했다.
- 디지털자산·글로벌 정보까지 아우르는 서비스로 진화했다.
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디지털자산·비상장주식·AI 서비스까지 한곳에
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미래에셋증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) 'M-STOCK'을 'MAPS'로 전면 개편하고 인공지능(AI)을 기반으로 한 통합 투자 플랫폼 구축에 나섰다.
주식 거래를 넘어 포트폴리오 관리와 디지털자산, 글로벌 투자 정보까지 아우르는 자산관리 플랫폼으로 진화한다는 전략이다.
미래에셋증권은 1일 M-STOCK의 명칭을 'MAPS(Mirae Asset Portfolio Service)'로 변경하고 포트폴리오 중심의 통합 투자 플랫폼을 선보였다고 밝혔다.
이번 개편은 단순한 앱 이름 변경이 아니라 미래에셋그룹의 중장기 비전인 '미래에셋 3.0' 전략을 모바일 환경에 구현하기 위한 브랜드 전환이다. 기존 이용자는 별도 앱 설치 없이 업데이트만으로 서비스를 이용할 수 있다.
MAPS는 고객이 자산 현황을 한눈에 확인하고 투자 방향을 점검한 뒤 실제 투자까지 이어갈 수 있도록 설계했다. 지난 6월 홍콩 법인에 이어 국내 시장에도 적용됐다.
홈 화면은 '발견'과 '내 투자' 중심으로 재구성했다. '발견'에서는 시장 흐름과 주요 지수, 주도주, ETF, 금융상품 등 투자 기회를 탐색할 수 있으며, AI가 장중 시장 흐름을 2시간마다 한 문장으로 요약해주는 '마켓Now' 서비스도 도입했다. '내 투자'에서는 보유 자산과 포트폴리오 현황을 한눈에 확인할 수 있다.
현재가 화면도 개편했다. 간편 차트를 적용하고 자주 사용하는 정보를 중심으로 화면을 재구성해 투자 판단에 필요한 정보 접근성을 높였다.
디지털자산 메뉴도 새롭게 추가했다. 디지털자산 시세와 시장 정보를 제공하는 '마켓', 블록체인과 디지털 금융 관련 콘텐츠를 담은 '인사이트'로 구성해 전통 금융자산과 디지털자산을 함께 관리할 수 있도록 했다.
미래에셋증권은 AI 기능도 대폭 강화한다. 현재 제공 중인 'AI 이슈체크', 'AI 사업요약', 'AI 투자브리프'에 이어 '마켓Now'를 추가했으며, 앞으로 AI 상담과 자동주문, 포트폴리오 진단·분석 등으로 기능을 확대할 계획이다.
증권업계에서는 최근 AI를 활용한 자산관리 경쟁이 본격화하고 있다. 단순 시황 제공을 넘어 투자 아이디어 발굴과 포트폴리오 관리까지 AI 활용 범위가 확대되는 가운데 미래에셋증권은 궁극적으로 고객의 투자 목표와 시장 변화를 AI가 분석해 맞춤형 투자 행동을 제안하는 'Agentic WM(능동형 자산관리)' 체계를 구축한다는 구상이다.
미래에셋증권 관계자는 "MAPS는 미래에셋이 오랜 기간 이어온 '고객의 성공이 우리의 성공'이라는 원칙을 AI 시대의 새로운 방식으로 구현하는 출발점"이라며 "'고객이 잠든 시간에도 자산은 일한다'는 방향 아래 AI Everywhere와 Agentic WM을 단계적으로 구현하고 전통 금융자산부터 디지털자산까지 하나로 아우르는 지속 가능한 글로벌 투자 플랫폼으로 진화해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com