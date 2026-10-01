토스뱅크 이은미 대표, 불법사금융 예방 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 이은미 토스뱅크 대표가 1일 불법사금융 예방 캠페인에 동참했다
- 토스뱅크는 저신용자 발굴로 포용금융과 서민금융을 확대했다
- 토스뱅크는 금융사기 예방과 피해 보상 체계도 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크 이은미 대표가 불법사금융 피해 예방을 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다.
이은미 대표는 1일 서울 강남구 본사에서 자금세탁방지·금융사기대응 실무자들과 함께 캠페인에 참여했다. 신용이 낮거나 금융 이력이 부족한 금융 취약계층이 급전이 필요할 때 불법사금융으로 밀려나지 않도록 하기 위한 것이다.
이 캠페인은 서민금융진흥원이 지난 7월 시작한 민·관 합동 사업이다.
토스뱅크는 자체 신용평가모형(TSS)을 통해 신용점수만으로는 파악하기 어려웠던 건전한 저신용자를 발굴해 포용 금융을 실천하고 있다. 소비성향, 현금흐름 등 비금융 정보를 추가로 활용해 중저신용 고객에게 제도권 금융 혜택을 제공한다. 지금까지 약 38만 명의 중저신용 고객에게 대출을 공급했으며, 올해 상반기에는 약 1조 원 규모의 서민금융을 공급했다.
금융사기 예방 활동도 병행하고 있다. 경찰청 통합대응단과 업무협약을 맺고 '우리동네 금융사기예방관'을 통해 고령층 교육과 피해 취약 지역 순찰을 펼친다. 앱에서는 경찰청·더치트·자체 데이터를 통합한 '사기의심사이렌'으로 위험 계좌 송금 시 사전에 경고하며, 금융사기 피해 발생 시 은행권 최초로 도입한 '안심보상제'를 신청할 수 있다.
이 대표는 다음 릴레이 주자로 광주은행 정일선 은행장을 지목했다.
romeok@newspim.com