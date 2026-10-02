CJ온스타일, 월 990원 유아동 멤버십 출시

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이달 가입 첫 달 구독료 100원

구매액 3% 월 1만원까지 적립

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 유아동 상품 구매 고객에게 할인·적립 혜택을 제공하는 월 990원 정기결제 멤버십 '온키즈패스'를 지난 1일 출시했다고 2일 밝혔다.

단일 상품군을 대상으로 정기결제 멤버십을 내놓은 것은 이번이 처음이다. 이달 신규 가입 고객은 첫 달 구독료를 100원만 내면 된다.

CJ온스타일이 월 990원 유료 멤버십 서비스 '온키즈패스'를 론칭한다. [사진=CJ온스타일]

회원에게는 매월 최대 2000원의 적립금과 유아동 상품에 쓸 수 있는 4000원 할인쿠폰 2장을 지급한다.

유아동 상품 구매금액의 3%를 월 최대 1만원까지 적립하는 혜택도 제공한다. 적립금은 상품을 받은 뒤 지급되며 다음 쇼핑에 사용할 수 있다.

출시를 기념해 오는 31일까지 '온키즈패스 단 하루 특가'를 운영한다. 매일 다른 유아동 상품을 특가로 선보이며 멤버십 할인·적립 혜택을 함께 제공한다.

CJ온스타일의 올해 상반기 유아동 상품군 매출은 전년 대비 약 160% 증가했다. 회사는 유아동 상품군의 성장세를 바탕으로 반복 구매가 많은 육아 고객을 단골 고객으로 확보한다는 전략이다.

CJ온스타일은 다음달부터 멤버십 전용 시크릿몰을 운영할 계획이다. 향후 등록한 자녀의 연령에 맞춰 상품을 추천하는 개인화 기능도 도입한다.

kji01@newspim.com