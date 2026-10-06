케이뱅크, '소상공인 희망이음 프로젝트'로 취약계층 1800명 지원

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 6일 소상공인 희망이음 사업을 마무리했다.
- 서울 복지기관 20곳에 소상공인 제품을 전달했다.
- 취약계층 약 1800명을 지원하는 상생사업이었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 소상공인의 우수제품을 구매해 취약계층을 지원하는 상생형 사회공헌 사업을 마무리했다.
케이뱅크는 중소상공인희망재단, 임팩트비즈니스재단과 함께 추진한 '소상공인 희망이음 프로젝트'를 통해 소상공인 제품을 서울시 소재 복지기관 20곳에 전달했으며, 이를 통해 취약계층 약 1800명을 지원한다고 6일 밝혔다.
소상공인 희망이음 프로젝트는 판로 확보에 어려움을 겪는 소상공인의 제품을 발굴·구매해 취약계층 지원기관에 전달하는 상생형 사업이다. 케이뱅크는 프로젝트 추진을 위해 지난 2월 중소상공인희망재단에 6600만원을 기부한 바 있다.
이번 프로젝트에는 전국 소상공인 232개사가 신청해 식료품 12개, 생활용품 8개 등 총 20개 제품이 선정됐다. 품목은 국밥·김·고등어 등 식료품과 침구·주방·위생용품 등 생활용품으로 구성됐다.
해당 물품은 서울시 복지기관 20곳에 맞춤 전달되어 취약계층 1800여 명에게 지원된다. 이와 관련해 케이뱅크는 지난 2일 신목종합사회복지관에서 소상공인 및 복지관 관계자들과 함께 추어탕 75박스 전달식을 진행했다.
케이뱅크 관계자는 "소상공인 제품의 판로를 열고 이웃에게 전달하는 선순환 구조를 구축했다"며 "앞으로도 소상공인과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 지원 활동을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com