케이뱅크, 복권판매점 QR결제 90% 이상 확대

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 22일 복권판매점 QR계좌이체 결제를 도입했다
- 전국 1만여 복권판매점의 90% 이상이 이미 이용 중이다
- 4분기 QR결제 고객에 5000원 연금복권 교환권을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 동행복권, 어플라이와 협력해 전국 복권판매점에 QR코드 기반 계좌이체 결제 시스템을 도입했다고 22일 밝혔다. 현재 전국 1만여 개 복권판매점 중 90% 이상이 이용 중이다.
QR결제 시스템은 어플라이의 QR 간편송금 기술과 케이뱅크의 금융 인프라를 결합해 구축됐다. 판매점은 별도의 수수료 없이 이용할 수 있으며, 현금 구매가 일반적이던 오프라인 복권 구매에 계좌이체 방식을 추가했다.
이용 방법은 간단하다. 판매점의 금색 QR 안내판을 스캔하면 송금 웹페이지로 연결된다. 금융기관을 선택하고 구매 금액을 입력하면 해당 앱의 이체 화면으로 이동한다. 케이뱅크 고객은 계좌번호와 예금주가 자동으로 입력돼 다른 금융기관보다 편리하다.
케이뱅크는 4분기 중 QR결제 이용 고객을 대상으로 5000원 상당의 연금복권 교환권을 제공하는 이벤트를 진행할 예정이다.
케이뱅크는 2023년 인터넷복권 구매에 필요한 예치금을 계좌에서 바로 충전할 수 있는 '간편충전 서비스'를 도입한 바 있다. 이번 QR결제 시스템 도입으로 온·오프라인 복권 구매 전반의 금융 편의성을 강화했다.
romeok@newspim.com