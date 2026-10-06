현대백화점, 'K패션 브랜드' 파리 갤러리 라파예트 진출

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더현대 글로벌, 이달 27일까지 팝업스토어 운영

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점이 운영하는 K패션 플랫폼 '더현대 글로벌'이 프랑스 파리의 갤러리 라파예트 오스만 본관에 팝업스토어를 연다고 6일 밝혔다.

팝업스토어는 이날부터 오는 27일까지 진행된다. 갤러리 라파예트는 유럽 최대 규모 백화점 체인이다. 파리 중심부의 오스만 본점은 글로벌 명품 브랜드와 신진 디자이너 브랜드들이 입점한 대표 점포다.

프랑스 파리에 위치한 '갤러리 라파예트(Galeries Lafayette)' 백화점에서 진행하는 '더현대 글로벌' 팝업스토어 대표 이미지 [사진=현대백화점 제공]

팝업스토어는 본관 3층 에스컬레이터 입구 옆 약 79㎡ 규모로 조성된다. 디자이너 브랜드 '김해김'을 비롯해 '리이', '라이', '프리터', '더일마' 등 5개 K패션 브랜드 상품을 선보인다.

이번 팝업스토어는 한국콘텐츠진흥원과 협업으로 운영된다. 현대백화점은 행사 기획과 상품 운송, 현지 매장 운영을 담당하고, 한국콘텐츠진흥원은 참여 브랜드 지원과 유럽 현지 홍보를 맡는다.

더현대 글로벌은 2024년 일본 도쿄를 시작으로 오사카, 나고야, 대만 타이페이, 타이중 등 아시아 주요 도시에 팝업스토어와 플래그십 매장을 열었다. 지난 7월 도쿄 오모테산도 거리의 오모카도에 문을 연 플래그십 매장은 목표 매출을 30% 초과 달성했으며, 시부야 파르코와 대만 신광미츠코시 백화점의 팝업스토어는 각 점포 역대 팝업 중 최고 매출을 기록했다.

현대백화점은 파리 진출을 시작으로 유럽 시장 확대에 나선다. 2030년까지 아시아, 유럽, 북미 등에 총 10여 개의 플래그십 매장 구축을 목표로 하고 있다.

nrd@newspim.com