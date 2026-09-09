W컨셉, 뉴욕패션위크 맞춰 소호서 K-패션 팝업

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 세계 4대 패션위크 중 하나인 '뉴욕패션위크' 기간에 맞춰 미국 뉴욕 현지에서 팝업스토어를 열고 K-패션 알리기에 나선다.

W컨셉이 미국 뉴욕 팝업스토어를 오픈한다. [사진= W컨셉]

W컨셉은 9일 오는 9월 10일부터 23일까지 2주간 미국 뉴욕 소호에서 팝업스토어 'W Together'를 운영한다고 밝혔다. 지상 1층과 지하 1층 등 2개 층 규모로 조성된 이번 팝업은 '경험하는 K-라이프스타일'을 콘셉트로 패션·뷰티·음악·웰니스 등 한국 라이프스타일 전반을 체험할 수 있도록 구성됐다.

현장에서는 W컨셉이 엄선한 국내 디자이너 브랜드 90여 개가 선보인다. 대표 브랜드 '프론트로우'를 비롯해 '잉크', '김해김', '민주킴' 등 글로벌 무대에서 활약 중인 브랜드부터 '무니드', '모한' 등 유망 신진 브랜드까지 함께한다. 지상 1층은 의류·K-뷰티 쇼케이스 공간으로, 지하 1층은 AI 가상 피팅과 룩북 제작 등을 체험할 수 있는 테크·문화 공간으로 꾸며졌다.

이번 행사는 산업통상부와 KOTRA가 지원하는 '2026년 유통기업 해외진출 지원사업'의 일환으로, W컨셉이 신세계백화점과 컨소시엄을 구성해 추진했으며 기획과 운영은 W컨셉이 전담한다.

W컨셉 관계자는 "한국의 감각적인 라이프스타일을 세계에 알리고자 뉴욕패션위크 기간에 맞춰 팝업스토어를 기획했다"며 "앞으로도 국내 디자이너 브랜드의 글로벌 시장 진출을 돕는 교두보 역할을 이어갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com