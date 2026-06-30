메디톡스 뉴메코, 아제르바이잔서 '뉴럭스' 품목허가 획득

AI 핵심 요약beta
- 메디톡스 계열사 뉴메코가 30일 아제르바이잔에서 보툴리눔 톡신 뉴럭스 품목허가를 획득했다.
- 회사는 아제르바이잔을 거점으로 인접국 품목허가를 추진하며 해외 시장 확대에 나선다.
- 뉴럭스는 비동물성 배지를 사용한 톡신 제제로 페루·태국 등 여러 국가에서 이미 허가를 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 계열사 뉴메코가 아제르바이잔 보건부(MOH)로부터 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'의 품목허가를 획득했다고 30일 밝혔다.
아제르바이잔은 수도 바쿠를 중심으로 의료관광 시장이 성장하면서 미용 시술 수요가 증가하고 있는 국가다.
뉴메코는 메디톡스가 현지에서 구축한 파트너십을 활용해 뉴럭스의 시장 진출을 추진할 계획이다. 메디톡스는 2019년 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신'(수출명 큐녹스)과 2020년 히알루론산 필러 '뉴라미스' 4종을 현지에 출시한 바 있다.
회사는 아제르바이잔을 거점으로 인접 국가에 대한 품목허가도 추진하며 해외 시장 확대에 나설 방침이다.
뉴메코 관계자는 "이번 품목허가를 통해 인접 국가 진출을 위한 거점을 확보하게 됐다"며 "현지 파트너십을 강화하고 국가별 맞춤형 전략을 통해 뉴럭스의 글로벌 시장 확대를 추진하겠다"고 말했다.
뉴럭스는 메디톡스 계열사 뉴메코가 개발한 보툴리눔 톡신 제제다. 회사에 따르면 900킬로달톤(kDa) 제제 가운데 처음으로 균주 배양 과정에서 비동물성 배지만 사용했으며, 화학물질 처리 과정을 줄여 유효 신경독소 단백질의 변성을 최소화했다.
뉴럭스는 2024년 페루를 시작으로 태국과 조지아, 볼리비아, 몰도바, 도미니카공화국, 엘살바도르, 우크라이나 등에서 허가를 획득하며 해외 시장을 확대하고 있다.
sykim@newspim.com