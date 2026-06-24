메디톡스, '아띠에르' 도미니카공화국 품목허가 획득

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태국·인도네시아 이어 해외 시장 확대 가속

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 도미니카공화국 의약품식품건강제품총국(DIGEMAPS)으로부터 히알루론산 필러 '아띠에르(Atière)' 3종에 대한 품목허가를 획득했다고 24일 밝혔다.

이번 허가로 아띠에르는 태국과 인도네시아에 이어 중남미 시장에 처음 진출하게 됐다.

아띠에르 3종 [사진=메디톡스]

도미니카공화국은 경제 성장과 국민 소득 수준 향상에 따라 미용 산업이 꾸준히 성장하고 있는 국가로 평가된다. 또한 한류 콘텐츠 확산에 힘입어 한국 화장품과 의료미용 제품에 대한 관심이 높아지고 있다.

메디톡스는 이번에 허가받은 '아띠에르 클래식', '아띠에르 인텐시브', '아띠에르 볼륨' 등 3종과 기존 히알루론산 필러 '뉴라미스(NEURAMIS)'를 앞세워 현지 시장 공략에 나설 계획이다.

뉴라미스는 지난 2017년부터 도미니카공화국에 공급되며 시장 내 입지를 구축해 왔다. 메디톡스는 뉴라미스를 통해 축적한 영업·마케팅 경험을 활용해 아띠에르의 시장 안착을 추진할 방침이다.

아울러 계열사 뉴메코의 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스(NEWLUX)'와의 시너지를 통해 현지 시장 점유율 확대에도 나설 계획이다.

메디톡스 관계자는 "중남미 진출을 계기로 아띠에르의 해외 사업 확대에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대한다"며 "진출 국가를 지속적으로 확대해 글로벌 필러 브랜드로서 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.

아띠에르는 메디톡스가 자체 개발한 히알루론산 필러로, 독자 기술을 적용해 탄성과 점성의 균형을 최적화한 제품이다. 제조 과정에서 동물성 배지와 효소를 사용하지 않아 바이러스 감염 위험을 낮췄으며, 미국 식품의약국(FDA) 원료의약품목록(DMF) 등록과 유럽 약품품질위원회(EDQM) 인증을 받은 히알루론산 원료를 사용했다.

메디톡스는 지난해부터 인도네시아와 태국을 시작으로 아띠에르의 해외 시장 진출을 확대하고 있다.

sykim@newspim.com