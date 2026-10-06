LG화학, 유럽서 미래산업용 엔지니어링 소재 선보여

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

파쿠마 2026 참가…고성능·고부가 소재 솔루션 공개

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG화학이 유럽 최대 플라스틱 산업 전시회에 참가해 인공지능(AI) 데이터센터와 로보틱스 등 미래 산업을 겨냥한 차세대 엔지니어링 소재를 선보인다.

LG화학은 오는 12일부터 16일까지 독일 프리드리히스하펜에서 열리는 '파쿠마(Fakuma) 2026'에 참가한다고 6일 밝혔다.

LG화학 파쿠마2026 전시회 부스 조감도.[사진=LG화학]

파쿠마는 글로벌 소재 기업과 유럽 주요 제조업체들이 참가하는 플라스틱 산업 전시회다. LG화학은 이번 전시에서 자동차와 전기·전자 분야를 비롯해 AI 데이터센터, 로보틱스, 고기능 통기성 필름(Breathable Film) 등에 적용되는 고성능·고부가 소재 솔루션을 공개한다.

LG화학은 약 70㎡ 규모의 전시관을 마련해 ▲자동차용 무도장 소재와 금속 대체 솔루션을 소개하는 'Cost Effective' ▲바이오 기반 소재와 저탄소 솔루션 중심의 'Sustainability' ▲AI 데이터센터와 로보틱스용 차세대 엔지니어링 플라스틱 기술을 선보이는 'Innovative' 등 3개 테마로 운영한다.

제품 전시뿐 아니라 고객사와의 기술 협업에도 주력한다. 전체 전시 공간의 절반 이상을 미팅 공간으로 구성해 고객 맞춤형 상담과 기술 협의를 진행할 예정이다.

설계 단계에서 제품 성능을 예측·검증할 수 있는 자체 솔루션 'SISO(Simulation Integrated Solution)'도 활용해 고객사의 제품 개발을 지원한다.

LG화학은 전동화와 친환경 정책 확산으로 유럽에서 경량·고기능 소재 수요가 확대되고 있는 만큼 차별화된 소재 기술을 앞세워 현지 시장 공략을 강화한다는 계획이다. 엔지니어링 플라스틱은 금속을 대체해 제품 경량화와 에너지 효율 개선에 기여하는 고부가 소재로 자동차와 로보틱스, AI 데이터센터 등에서 활용 범위가 확대되고 있다.

이창현 LG화학 엔지니어링소재사업부장 전무는 "고객이 필요로 하는 것은 단순한 소재가 아니라 미래의 가능성을 현실로 구현하는 차세대 솔루션"이라며 "미래 산업의 변화를 선도하고 고객보다 한발 앞서 차세대 소재 솔루션을 제안해 새로운 성장 기회와 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com