삼성전자, 갤럭시 탭 S12·스마트태그3 내일 국내 출시

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갤럭시 탭 S12 2종·스마트태그2 기기 동시 출시

31일까지 구매 고객 대상 할인 프로모션

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 최근 공개한 갤럭시 탭 S12 시리즈와 스마트태그3를 국내에 출시한다. 이달 말까지 구매 고객을 대상으로 할인 프로모션도 진행한다.

삼성전자는 7일 태블릿 '갤럭시 탭 S12 시리즈'와 위치 추적 기기 '갤럭시 스마트태그3'를 국내에 출시한다고 6일 밝혔다. 지난 1일 처음 제품을 공개한 데 이어 국내에서 정식 출시했다.

갤럭시 탭 S12 시리즈는 두 가지 모델로 구성된다. 상위 모델인 '갤럭시 탭 S12 울트라'는 두께 5.1㎜, 화면 14.6형으로 동영상 재생 기준 최대 23시간 사용이 가능하다. 가격은 메모리와 스토리지에 따라 189만9700원에서 301만8400원대다.

'갤럭시 탭 S12+'는 두께 5.3㎜, 무게 553g으로 휴대성을 강화했으며, 동영상 재생 기준 최대 21시간 사용 가능하다. 가격은 154만9900원에서 206만9100원대다.

삼성전자가 '갤럭시 탭 S12 시리즈'와 '갤럭시 스마트태그3'를 7일 국내 출시한다. [사진=삼성전자]

두 제품 모두 갤럭시 AI 기능과 S펜을 탑재했으며, 안드로이드 태블릿 최초로 어도비 포토샵을 지원한다. 대화면에 최적화된 멀티태스킹 기능인 나우 넛지 등 AI 기능도 포함됐다.

삼성전자는 31일까지 구매 고객에게 다양한 혜택을 제공한다. 삼성 AI 구독 가입 고객(4년 가입 한정)에게는 6개월 상당의 구독료를 멤버십 포인트로 지원하며, 선납 할인 등 조건 충족 시 최대 20% 구독 요금을 추가로 지원한다.

전 구매 고객에게는 17만원 상당의 구글 AI 프로 6개월 구독권, OTT 3개월 이용권 등 16개 콘텐츠 혜택을 제공한다. AR 스크린 프로텍터도 증정하며, 슬림 키보드 북커버 50% 할인 또는 프로 키보드·북커버 30% 할인 중 선택 가능하다. 13일까지 구매한 고객이 31일까지 후기를 작성하면 올리브영 5만원 상품권을 증정하고, 우수 리뷰 선정 시 추가 상품권을 제공한다.

갤럭시 스마트태그3는 열쇠나 가방, 반려동물에 부착해 위치를 확인할 수 있는 기기다. 전작 대비 더 작고 가벼워진 디자인에 최대 790일까지 사용 가능한 배터리를 탑재했다. 최대 60m 거리 내에서 물건의 정밀한 방향과 거리를 안내하는 '컴퍼스 뷰' 기능과 위치를 한눈에 파악하는 '내 근처 탐색' 기능을 지원한다. 갤럭시 기기뿐 아니라 iOS 기기와도 호환된다.

제품은 화이트와 블랙 2가지 색상으로 4만4000원에 판매된다. 4개 번들(화이트 2개, 블랙 2개)은 15% 할인한 14만9600원에 구매 가능하다. 실리콘 케이스, 루프 케이스, 펫 네임택 케이스, 자전거용 케이스 등 전용 액세서리도 함께 출시된다.

삼성전자는 31일까지 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8, 갤럭시 S26 시리즈, 갤럭시 S26 FE를 구매한 고객에게 스마트태그3와 케이스 패키지 30% 할인 혜택을 제공한다. 스마트태그3와 행사 대상 스마트폰을 구매 후 우수 리뷰를 작성한 고객에게는 호텔 숙박권과 올리브영 5만원 상품권, 커피 1만원 쿠폰 등을 증정한다.

raul1649@newspim.com