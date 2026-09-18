삼성전자, 교실용 '갤럭시 클래스룸' 출시…학생 기기 실시간 관리

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 17일 교실 맞춤형 갤럭시 클래스룸을 내놨다.
- 교사는 최대 60명 화면을 확인하고 원격 제어했다.
- 삼성전자는 무상 서비스 확대 뒤 조달사업에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현직 교사 500명 개발 참여…하반기 공교육 조달사업 시작
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 교사가 학생들의 태블릿·PC 사용 상태를 실시간으로 확인하고 수업 중 기기를 원격 제어할 수 있는 교육 솔루션을 내놨다. 공교육용 기기 도입부터 관리·활용까지 묶어 학교 시장 공략에 나선다.
삼성전자는 17일 교실 맞춤형 솔루션 '갤럭시 클래스룸'을 선보였다고 밝혔다. 갤럭시 클래스룸은 수업용 기기 관리 솔루션 '녹스 클래스룸'과 맞춤형 환경 설정 솔루션 '녹스 컨피규어', 무상 서비스 혜택으로 구성됐다.
핵심인 녹스 클래스룸을 활용하면 교사가 PC나 전자칠판에서 최대 60명의 학생 화면을 실시간으로 확인할 수 있다. 수업에 필요한 앱을 원격 실행하거나 특정 앱으로 화면을 고정할 수 있으며 기기 음소거·잠금, 원격 지원도 가능하다. 그룹별 기기 관리와 학생 발표 화면 공유 기능도 제공한다.
녹스 클래스룸 개발에는 현직 초·중·고 교사 500여명이 초기 기획 단계부터 참여했다. 내년 1월부터는 구글 교육 계정과의 연동도 지원해 기존 구글 계정을 사용하는 학교도 별도 계정 없이 이용할 수 있도록 할 예정이다.
삼성전자는 갤럭시 클래스룸을 통해 구매한 태블릿과 PC의 무상 서비스 기간도 최소 1년 이상 연장한다. 올해 하반기부터는 이를 기반으로 공교육용 태블릿·PC 조달사업에도 본격적으로 나설 계획이다.
mkyo@newspim.com