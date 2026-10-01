삼성전자, 최초 클립형 '갤럭시 버즈 온' 출시...가격 29.9만원

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 1일 클립형 무선 이어폰 갤럭시 버즈 온을 출시했다.
- 버즈 온은 야외 활동용 설계와 저음 강화, 누음 저감 기능을 갖췄다.
- 가격은 29만9000원이며 10월 27일 국내 출시된다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
27일 블랙 색상 단일 모델, 가격은 29만9000원
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 갤럭시 버즈 시리즈 최초의 클립형 무선 이어폰을 출시했다.
삼성전자는 '갤럭시 버즈 온'을 출시했다고 1일 밝혔다. 귀에 가볍게 걸쳐 사용하는 방식으로 장시간 착용 시 부담을 줄이고 야외 활동 중 주변 상황을 살필 수 있도록 설계했다.
새로운 시리즈 공개로 이용자들은 용도에 맞춰 이어폰을 선택할 수 있게 됐다. 사용자는 깊은 몰입이 필요할 때는 커널형 갤럭시 버즈를, 야외 러닝처럼 주변 상황을 살펴야 할 때는 클립형 갤럭시 버즈 온을 활용할 수 있다.
삼성전자는 다양한 귀 형태의 데이터를 분석해 스피커와 배터리 배치를 최적화했다. 접촉 면적을 넓혀 압력을 고르게 분산하고 밴드 탄성을 조정해 움직임에도 안정적으로 밀착되도록 했다. 이어폰 뒷면을 터치하면 음악 재생과 통화 제어 등 주요 기능을 조작할 수 있다.
귀를 막지 않는 디자인의 음향 한계를 보완하기 위해 저음역대를 강화하는 트윈부스트 스피커를 적용했다. 외부 환경에 따라 음량을 자동으로 조절하고, 소리가 밖으로 새어 나가지 않도록 차단하는 누음 저감 기술을 탑재해 공공장소에서도 사용할 수 있다.
갤럭시 버즈온은 스냅드래곤 S7 1세대 사운드 플랫폼에 고효율 클래스 D 앰프를 탑재해 전력 소모를 최적화했다. 배터리는 1회 충전으로 최대 9.5시간 연속 음악 재생이 가능하다. 충전 케이스를 포함하면 최대 38시간 음악 재생, 최대 25시간 통화가 가능하다.
통화 품질을 인텔리전트 클리어 콜을 적용했고, 3개의 마이크와 골전도 기반 진동 센서를 탑재했다. 머신러닝 기반 솔루션이 사용자의 음성을 분리하고 배경 소음을 줄여 강한 바람이 부는 야외나 청소기 소음이 있는 실내에서도 선명한 통화를 지원한다.
갤럭시 AI를 지원하는 스마트폰이나 태블릿과 연동하면 제미나이 라이브로 음성 대화를 나누거나, 이어폰 뒷면을 길게 눌러 음성 메모를 녹음할 수 있다. 헤드 제스처 기능으로 고개를 끄덕이거나 가로저어 전화를 받거나 끊고, 알람을 해제하거나 메시지 알림을 읽을 수 있다.
충전 케이스를 열기만 하면 갤럭시 스마트폰이나 태블릿에 자동으로 연결된다. 별도의 앱 설치 없이도 스마트폰 설정창과 퀵 패널에서 음량과 이퀄라이저를 개인별 청취 환경에 맞게 조절할 수 있다.
갤럭시 버즈 온은 10월 27일 블랙 색상으로 국내 출시되며 가격은 29만9000원이다. 글로벌 시장에는 이후 순차 출시 예정이다.
삼성전자 MX사업무 CX실장을 맡고 있는 김정현 부사장은 "갤럭시 버즈 온은 소비자의 다양한 일상 사용 상황에 맞춰 설계된 폼팩터로, 사용자에게 주변 환경과 자연스럽게 연결된 상태에서 편안한 일상 청취 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com