삼성전자, '갤럭시 AI 클래스' 확대…학생 25만명 AI 교육

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 14일부터 갤럭시 AI 클래스 2학기 참여 학급을 모집했다.
- 전국 초등 고학년과 중학생이 대상이며 교사가 삼성닷컴에서 신청했다.
- 1교시 AI 기본 소양, 2교시 실습으로 25만명 이상 교육할 계획이다.
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'AI 기본 소양' 신설…윤리부터 진로·환경 등 실습 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자는 오는 14일부터 갤럭시 기기로 인공지능(AI)을 체험하는 교육 프로그램 '갤럭시 AI 클래스'의 2학기 참여 학급을 모집한다고 13일 밝혔다.
대상은 전국 초등학교 고학년과 중학생으로, 담당 교사가 학급 단위로 삼성닷컴에서 신청할 수 있다. 전문·보조 강사가 학교를 직접 방문해 갤럭시 스마트폰과 태블릿 등을 활용한 수업을 진행한다.
삼성전자는 올해 2학기부터 AI를 올바르게 이해하고 활용하는 역량을 높이기 위해 프로그램을 개편했다. 1교시에는 'AI 기본 소양' 과목을 신설해 AI의 기본 개념과 윤리, 활용법 등을 교육한다.
2교시 '갤럭시 AI 실습'은 진로·드로잉·환경·역사·여행 등 5개 과목으로 구성된다. 학생들은 이 가운데 한 과목을 선택해 AI를 관심 분야와 연결해 활용하는 방법을 배운다.
지난해부터 올해 1학기까지 갤럭시 AI 클래스를 수료한 학생은 약 17만5000명, 참여 학교는 1000여개교다. 삼성전자는 2학기에 약 7만명을 추가로 교육해 2년간 누적 25만명 이상의 학생에게 AI 체험 기회를 제공할 계획이다.
syu@newspim.com