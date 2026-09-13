SKT, 경남 4개 군 찾아간다…고령층 디지털 격차 해소

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 13일 경남 4개 군과 찾아가는 서비스를 협약했다.
- 고령층 대상 보이스피싱 예방과 휴대폰 활용 교육을 진행했다.
- SKT는 올해 전국 74개 시군서 145회 서비스했다.
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보이스피싱 예방교육부터 스마트폰 점검·상담까지
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 경남 산청·함양·거창·합천군과 손잡고 고령층의 디지털 정보격차 해소와 금융범죄 예방에 나선다.
SKT는 지난 11일 경남 4개 지자체와 지역 주민의 안전한 통신 서비스 이용을 지원하기 위한 '찾아가는 서비스' 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
SKT는 4개 군에서 각각 2회씩 총 8차례 서비스를 운영한다. 보이스피싱 예방을 비롯해 휴대폰 활용법 등을 강의와 체험·실습 방식으로 교육하고 통신 서비스 상담, 휴대폰 점검과 단말 케어도 제공한다.
4개 군은 고령인구 비율이 전국 평균보다 높은 지역이다. 지난 7월 말 기준 65세 이상 인구 비율은 산청 46.3%, 함양 42.2%, 거창 34.7%, 합천 48.9%로 전국 평균 21.7%를 크게 웃돈다.
SKT는 올해 전국 74개 시·군에서 찾아가는 서비스를 145회 운영해 약 1만3000명의 고객을 만났다. 앞으로 지자체와 협력을 확대해 지역 특성에 맞춘 현장 서비스를 강화할 계획이다.
syu@newspim.com