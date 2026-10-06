전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.06 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 일본

속보

더보기

日증시 'AI 일변도' 탈피...매수 저변 넓히며 닛케이 7만선 회복

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 닛케이평균주가가 5일 7만선에 근접하며 회복했다.
  • AI·반도체주 강세 속 콘텐츠·IT·금융주로 매수세가 넓어졌다.
  • 실적 개선이 지수 상승을 받쳤지만 금리 상승이 변수다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 증시에서 인공지능(AI)·반도체 관련주에 집중됐던 투자자금이 콘텐츠와 정보기술(IT), 금융주 등으로 확산하면서 주가 상승의 저변이 넓어지고 있다.

특정 업종에 의존하지 않는 매수세가 이어지면서 닛케이평균주가가 약 3개월 만에 장중 7만선을 회복하는 등 증시의 상승 탄력이 강해지고 있다.

5일 도쿄 주식시장에서 닛케이평균주가는 전 거래일보다 1637엔(2.4%) 오른 6만9946엔에 거래를 마쳤다. 장중에는 7만72엔까지 오르며 7만선을 넘어섰다. 닛케이평균주가가 장중 7만엔을 웃돈 것은 지난 7월 6일 이후 처음이다.

상승을 이끈 것은 여전히 AI·반도체 관련주였다. 반도체 검사장비 업체 어드밴테스트는 5거래일 연속 상승하며 상장 이후 최고가를 다시 썼고, 한 종목만으로 닛케이평균주가를 약 360엔 끌어올렸다. 도쿄일렉트론과 소프트뱅크그룹도 큰 폭으로 상승했다.

미국 메타의 AI 에이전트 '뮤즈' 공개 등으로 AI·반도체주에 다시 투자자들의 관심이 쏠린 가운데 추세 추종형 투자자금도 매수에 나선 것으로 분석된다. 골드만삭스증권의 이시바시 다카유키 부사장은 시장 흐름에 맞춰 투자 비중을 조정하는 CTA(상품선물거래자문)가 추격 매수에 나서고 있는 것으로 보인다고 설명했다.

도쿄증권거래소 [사진=로이터 뉴스핌]

하지만 이번 상승장에서 주목할 부분은 AI·반도체주에만 매수세가 몰리지 않았다는 점이다. 콘텐츠와 IT 등 그동안 AI의 부상으로 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려를 받았던 종목들도 강한 상승세를 나타내고 있다.

닛케이평균주가가 사상 최고치를 기록했던 6월 25일부터 10월 5일까지 도쿄증권거래소 주가지수(TOPIX)500 구성 종목의 주가 상승률을 보면 반다이남코홀딩스가 53.0% 올라 1위를 차지했다. 캡콤도 52.8% 상승하며 2위에 올랐다.

두 회사 모두 캐릭터 등 지식재산권(IP)을 기반으로 수익을 창출하는 콘텐츠 기업이다. 올해 상반기에는 AI 확산으로 콘텐츠 산업의 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려가 주가를 압박했지만, 실적 발표를 통해 견조한 성장세가 확인되면서 저평가됐던 종목을 다시 사들이는 움직임이 나타났다.

IT주도 비슷한 흐름을 보이고 있다. 머니포워드가 같은 기간 50.7% 올라 4위를 기록했고, 리크루트홀딩스와 베이커런트도 상승률 상위권에 이름을 올렸다. 특히 리크루트홀딩스 등은 AI가 기존 사업을 잠식하기보다 오히려 수익 창출력을 높일 수 있다는 평가를 받으면서 투자자들의 시각이 달라지고 있다.

은행주 등 금리 상승의 수혜가 기대되는 업종까지 오름세에 가세하면서 증시의 매수 대상도 한층 다양해졌다. 6월까지의 상승장에서는 AI·반도체 관련주가 상승률 상위권을 사실상 독식하며 'AI 일극 장세'가 두드러졌지만, 최근에는 투자자금이 여러 업종으로 분산되는 모습이다.

도쿄해상자산운용의 혼조 가즈히로 부최고투자책임자(CIO)는 6월까지의 주가 상승이 AI주에 지나치게 의존해 언제든 속도 조정이 나타날 수 있다는 불안이 있었다고 지적했다. 반면 이번 7만선 회복에 대해서는 AI주가 조정을 받는 가운데 비(非)AI 종목으로 매수세가 확산되고 있어 상대적으로 견조한 상승 흐름이라고 평가했다.

기업 실적에 대한 기대감도 주가 상승을 뒷받침하고 있다. 시장조사업체 퀵(QUICK)에 따르면 애널리스트의 실적 전망 상향 조정 비율에서 하향 조정 비율을 뺀 '리비전 인덱스'는 9월까지 14개월 연속 플러스를 기록했다. 기업들의 실적 전망이 꾸준히 개선되고 있다는 의미다.

다만 앞으로는 금리 상승을 일본 증시가 얼마나 견뎌낼 수 있을지가 변수로 꼽힌다. 금리가 오르면 주식의 상대적인 고평가 부담이 커지고 성장주를 중심으로 주가에 압박이 될 수 있기 때문이다.

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
사진
폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동