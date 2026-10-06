에스트래픽 아메리카, 美 APTA서 차세대 AFC 기술 공개

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LA Metro 구축·O&M 경험 바탕 북미 사업 확대

뉴욕 MTA 차세대 게이트 시범운영 통해 수주 추진

[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 스마트 교통 솔루션 기업 에스트래픽의 미국 현지법인 에스트래픽 아메리카가 미국 시카고에서 열린 대중교통 산업 전시회에 참가해 차세대 자동요금징수(AFC) 솔루션을 선보였다.

6일 에스트래픽에 따르면 에스트래픽 아메리카는 미국대중교통협회(APTA)가 주관한 'APTA 2026 TRANSform & EXPO'에 참가해 차세대 요금게이트(Faregate) 플랫폼과 모바일 기반 개방형 결제(Open Loop), 비접촉식(Tagless) 결제 시스템 등을 소개했다.

'APTA TRANSform & EXPO'는 글로벌 교통기관과 운영기관, 시스템 공급업체 등이 참여해 대중교통 관련 기술과 사업 사례를 공유하는 행사다.

에스트래픽이 미국 시카고에서 열린 'APTA 2026 TRANSform & EXPO'에 마련한 전시 부스. [사진=에스트래픽]

에스트래픽 아메리카는 행사 기간 미국과 캐나다 주요 대중교통 기관 및 업계 관계자들과 사업 협의를 진행했다. 회사는 미국 내 AFC 구축 경험과 운영 노하우를 기반으로 신규 수주를 추진하는 동시에 운영·유지보수(O&M) 사업도 확대한다는 계획이다.

에스트래픽은 미국 LA Metro 26개 역사에 AFC 시스템을 구축했으며 최근 운영·유지보수 계약도 확보했다. 회사는 시스템 공급 이후 유지보수와 성능 개선 서비스를 제공하는 방식으로 사업 범위를 확대하고 있다.

뉴욕 MTA가 추진하는 차세대 요금게이트 사업에도 참여하고 있다. 에스트래픽은 뉴욕 지하철 역사에서 인공지능(AI) 기반 부정승차 방지 게이트를 시범 운영하고 있으며, 회사는 해당 실증 경험을 기반으로 향후 AFC 사업 수주를 추진할 계획이다.

에스트래픽은 AFC 사업을 통해 구축한 북미 교통기관 네트워크를 활용해 스마트 교통 사업 영역을 확대한다는 방침이다. 미국과 캐나다의 노후 교통 인프라 개선 및 디지털 전환 수요에 맞춰 신규 프로젝트와 장기 O&M 사업을 연계할 계획이다.

조기형 STraffic America 법인대표는 "이번 APTA 전시회는 북미 주요 교통기관과의 교류를 확대하고 에스트래픽의 AFC 기술력을 소개할 수 있는 좋은 기회였다"며 "모바일 결제 기반 태그리스 및 오픈페이먼트 솔루션을 앞세워 AFC 사업 확대와 매출 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com