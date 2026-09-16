에스트래픽, 태국 교통부 대표단과 철도사업 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 에스트래픽은 15일 태국 교통부 관계자와 협력 논의했다.
- 태국 대표단은 CBTC·AFC 등 철도기술에 관심을 보였다.
- 에스트래픽은 LS일렉트릭 인수 후 태국 진출을 넓히겠다.
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LS일렉트릭 철도사업 인수 연계…현지 프로젝트 참여 검토
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 스마트 교통 솔루션 기업 에스트래픽이 태국 교통부 및 철도기관 관계자들과 철도 신호·자동요금징수 시스템을 비롯한 현지 사업 협력 방안을 논의했다.
16일 에스트래픽에 따르면 '글로벌 인프라 협력 콘퍼런스(GICC) 2026' 참석차 방한한 태국 교통부 및 주요 철도기관 관계자 등 16명이 지난 15일 에스트래픽 본사를 방문했다.
이번 방문에서 에스트래픽은 열차 제어 시스템(CBTC)과 자동요금징수(AFC) 시스템 등 자사의 철도 관련 기술을 소개했다.
회사 측은 태국 대표단이 최근 에스트래픽의 인수가 승인된 LS일렉트릭 철도 사업부문의 태국 현지 철도 신호 구축 실적에도 관심을 보였다고 설명했다.
에스트래픽은 이달 임시주주총회에서 LS일렉트릭 철도 사업부문 인수를 승인했다. 회사는 인수가 완료되면 기존 소프트웨어 기술과 LS일렉트릭 철도 사업부문의 하드웨어 인프라 및 해외 사업 경험을 연계해 해외 철도 사업을 확대한다는 계획이다.
특히 LS일렉트릭 철도 사업부문이 보유한 태국 현지 사업 경험을 활용해 현지 철도 프로젝트 참여 가능성을 검토할 예정이다. 에스트래픽은 이번 대표단 방문을 계기로 기술 교류와 현지 프로젝트 참여를 위한 사업 타당성 검토에 착수할 계획이다.
에스트래픽 관계자는 "이달 임시주총을 통해 승인된 LS일렉트릭 철도 사업부문 인수가 완료되면 태국을 비롯한 글로벌 시장 진출에 더욱 속도가 붙을 것"이라며 "태국을 아세안 철도 시장 진출의 핵심 교두보로 삼고 자사의 철도 신호 및 AFC 기술력을 바탕으로 해외 사업 확장에 주력하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com