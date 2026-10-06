HK이노엔 도입 비만약, 청소년 임상서 체중 최대 12.1% 감소

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유럽당뇨병학회서 비만 청소년 48명 대상 1b상 발표

20주 투여 후 BMI 11.2∼12.6% 감소

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 중국 파트너사 사이윈드 바이오사이언스가 지난달 30일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 유럽당뇨병학회(EASD)에서 GLP-1 계열 비만 치료제 '에크노글루타이드'의 비만 청소년 대상 임상 1b상 결과를 발표했다고 6일 밝혔다.

에크노글루타이드는 cAMP(고리형 아데노신 일인산) 편향 GLP-1 수용체 작용제로, 신호 전달 선택성을 높이도록 개발된 약물이다. HK이노엔은 2024년 사이윈드로부터 도입해 현재 국내에서 비만과 당뇨병 치료제로 임상 3상을 진행하고 있다.

[로고=HK이노엔]

이번 임상 1b상은 비만 청소년에서 안전성과 약동학적 특성, 체중·BMI 감소 효과 및 주요 대사 지표 개선 효과를 평가하기 위해 진행됐다.

12∼17세 중국인 비만 청소년 48명이 참여했으며, 에크노글루타이드 1.2㎎·1.8㎎·2.4㎎ 투여군 또는 위약군에 무작위 배정돼 20주간 치료받았다.

연구 결과 투여군에서는 4주 차부터 20주 차까지 체중 감소 효과가 지속됐다. 20주 차 기준 BMI는 기저치 대비 11.2∼12.6% 감소했으며, 위약군에서는 유의한 변화가 관찰되지 않았다.

체중은 투여군에서 10.4∼12.1% 감소한 반면 위약군에서는 1.2% 증가했다. 체중 변화의 군 간 차이는 통계적으로 유의했다(p<0.0001).

투여군에서는 허리둘레와 목둘레가 감소했으며, 당화혈색소와 중성지방, 혈압 등 주요 심혈관·대사 지표도 위약군 대비 개선되는 경향을 보였다. 안전성과 내약성은 전반적으로 양호했으며, 약동학적 특성은 성인 대상 연구와 유사한 양상을 나타냈다.

푸 쥔펀 중국 저장대학교 의과대학 부속 어린이병원 교수는 "청소년 비만 치료에서는 체중 감량 효과뿐 아니라 안전성과 성장·발달에 미치는 영향을 종합적으로 평가하는 것이 중요하다"며 "현재 진행 중인 임상 3상을 통해 에크노글루타이드의 유효성과 안전성을 더욱 면밀하게 확인할 계획"이라고 말했다.

하이 판 사이윈드 대표는 "이번 연구를 통해 비만 청소년에서 에크노글루타이드의 체중 및 BMI 감소 가능성과 대사 지표 개선 양상을 확인했다"며 "향후 청소년 비만 치료제로서 관련 적응증 개발을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

곽달원 HK이노엔 대표는 "이번 연구 결과는 에크노글루타이드의 청소년 비만 치료 가능성을 확인하는 의미 있는 성과"라며 "국내 환자들에게 다양한 선택지를 제공하기 위한 개발 전략도 다각도로 검토 중"이라고 말했다.

sykim@newspim.com