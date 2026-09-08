'케이캡 개발 총괄' 송근석 HK이노엔 부사장, 과학기술 웅비장 수훈

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33년간 신약 연구개발 공로 인정

케이캡 55개국 수출 계약 등 해외 진출 기여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔은 송근석 부사장이 지난 7일 열린 '2026 기술개발인의 날' 기념식에서 과학기술 웅비장(3등급)을 수훈했다고 8일 밝혔다.

기술개발인의 날은 국가 기술경쟁력 강화에 기여한 기술개발인의 공로와 헌신을 기리기 위해 지정된 국가기념일이다. 과학기술정보통신부가 개최한 이번 기념식에서는 민간 연구개발을 이끌어온 기술개발인에 대한 정부 포상이 이뤄졌다.

HK이노엔 송근석 부사장이 '2026 기술개발인의 날' 기념식에서 과학기술 훈장을 수상하고 있다. [사진=HK이노엔]

송 부사장은 33년간 연구개발 현장에서 신약 개발을 이끌며 국내 기술 혁신에 기여한 공로를 인정받아 과학기술 웅비장을 받았다. 종합심사와 공개검증, 공적심사를 거쳐 최종 대상자로 선정됐다.

송 부사장은 HK이노엔의 신약 연구개발을 이끌며 국산 30호 신약인 위식도역류질환 치료제 '케이캡' 개발을 총괄했다.

케이캡은 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 계열 위식도역류질환 치료제다. 현재 전 세계 55개국과 기술수출 또는 완제수출 계약을 체결하며 해외 시장을 확대하고 있다.

송 부사장은 "제약·바이오 산업의 경쟁력은 지속적인 연구개발을 통한 기술 혁신에서 시작된다"며 "HK이노엔의 연구개발 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 신약을 지속 선보이고 대한민국 제약·바이오 산업의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com